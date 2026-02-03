Poiana Teiului – realități ale vieții și planuri de viitor. Alexandru Tudor Chirilă, edil șef, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 03.02.2026.

Comuna Poiana Teiului este o așezare tipic montană situată în partea de N – V a județului Neamț, pe cursul inferior al râului Bistrița, fiind una dintre cele mai întinse localități din județ. Din punct de vedere geografic localitatea noastră este situată între 47 29 27 latitudine nordică și 23 18 40 longitudine estică și pe o altitudine cuprinsă între 516 și 1650 m (cota Marea Neagră). Casele sunt așezate pe versanții munților, în zonele cu panta lină de o parte și de alta a râului.

Publicat de mihaipohoata, 3 februarie 2026, 11:59



Râul Bistrița intră prin partea de NV a localității și își continuă cursul spre SE până la vărsarea în lacul Bicaz, pe o lungime de aproximativ 12 km.

Drumul național 15 B urmează cursul văii iar la extremitatea nordică a lacului Bicaz acest drum se intersectează cu drumul național 17 B constituind un adevărat nod de legătura între cele trei provincii istorice: Ardeal – Moldova – Bucovina.

Culmea Bistriței se ridică în partea dreaptă a râului până la altitudinea de 1.600 m iar pe malul stâng găsim culmea Stănișoarei care atinge cota de 1400 m.

Depresiunea dintre cele două lanțuri muntoase conferă o stabilitate termică dar și o însemnată cantitate de precipitații în special primavara și toamna.

Pe Valea Bistriței în zona localității Poiana Teiului există o amenajare hidro – energetică cu o capacitate de 11 MW.

Munții din zonă sunt acoperiți cu păduri de conifere, pășuni și fânețe iar în zonele cu pante line sunt culturi de cartof și porumb.

Alexandru Tudor Chirilă, în calitatea sa de edil șef al comunei Poiana Teiului din județul Neamț, ne prezintă realitățile vieții și planurile de viitor pentru localitatea amintită, astăzi, marți, 3 februarie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: https://poianateiului.ro/.