Pasiunea pentru protecția mediului sunt importante pentru om dar și biodiversitatea care le menține. Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Galea Temneanu, Șefă a Direcției Județene de Mediu Iași, la "Pulsul Zilei" – 02.03.2026.

Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”.

Pe 1 martie 2026 grupul civic Codrii Iașilor a împlinit 7 ani!

Prin urmare în weekendul 28 februarie -1 martie s-a sărbătorit cu plimbări ghidate la pădure, dar și cu activități prin care să ne bucurăm de tradițiile și obiceiurile comunităților de lângă codri, alături de prieteni dragi – ca de obicei, recreerea combinată cu educația și spiritul civic.

Înscrierile se fac pe formularul: https://tinyurl.com/3tczu2m9. Pentru noutăți, rugăm pe cei interesați să urmărească pagina noastră: https://www.facebook.com/codrii.iasilor.

Activitățile de la acest eveniment festiv:

1 Sâmbătă 28 Februarie: Cu trenul la Slobozia – plimbare (efort susținut – este necesar echipament adecvat ghete/haine potrivite în funcție de vreme/apă și mâncare după necesitatea fiecăruia) de aproximativ 25 km printre arbori remarcabili.

Plecarea la 8:00 de la Gara Mare, 8:05 Gara Nicolina, s-a făcut pe cont propriu.

2 Tot sâmbătă 28 Februarie: “Vestitorii Primăverii” – ediția a II-a a evenimentului “Obiceiuri de peste an lângă Codrii Iaşilor”, 11:00 – 14:00, Centrul Cultural “Cela Neamțu”, Ciurea. Prezentări și activități artizanale. Număr limitat de locuri pentru copii cu vârste cuprinse între 10-14 ani.

3 Duminică 1 Martie: Prima zi de primăvară în Codri – de la Rezervația Repedea la Vârful Rotunda și Todirel. (Se poate ajunge cu autobuzul CTP 202 în Păun iar din Todirel se poate lua autobuzul 201 spre Iași.)

Drumeție de ~ 15 km, întâlnirea la ora 10:00 în parcarea de “la Releu”.

Ne vedem cu bine! Împreună pentru #ParcNaturalCodriiIasilor https://codriiiasilor.ro/desemnati-parc-natural!

Mihai Diac, leaderul Asociației Codrii Iașilor în vederea inițiativei desemnării Parcului Natural Codrii Iașilor, o are drept invitată pe Doamna Galea Temneanu, Șefă la Direcția Județeană de Mediu Iași.

Printre altele, vor discuta despre omul Galea Temneanu, pasiunea pentru protecția mediului, dar și despre motivele pentru care nu doar mediul sănătos (aerul, apa, solul) sunt importante pentru om, dar și biodiversitatea care le menține.

Sunt subiectele aduse în atenția noastră de Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”, în dialogul său cu invitata sa specială Galea Temneanu, Șefă la Direcția Județeană de Mediu Iași astăzi, luni, 2 martie 2026, în intervalul orar 13:35 – 13:50, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.