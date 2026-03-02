Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Pasiunea pentru protecția mediului sunt importante pentru om dar și biodiversitatea care le menține. Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Galea Temneanu, Șefă a Direcției Județene de Mediu Iași, la ”Pulsul Zilei” – 02.03.2026.

Pasiunea pentru protecția mediului sunt importante pentru om dar și biodiversitatea care le menține. Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Galea Temneanu, Șefă a Direcției Județene de Mediu Iași, la ”Pulsul Zilei” – 02.03.2026.

Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”.

Pasiunea pentru protecția mediului sunt importante pentru om dar și biodiversitatea care le menține. Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Galea Temneanu, Șefă a Direcției Județene de Mediu Iași, la ”Pulsul Zilei” – 02.03.2026.

Publicat de mihaipohoata, 2 martie 2026, 13:43


Pe 1 martie 2026 grupul civic Codrii Iașilor a împlinit 7 ani!

Prin urmare  în weekendul 28 februarie -1 martie s-a sărbătorit cu plimbări ghidate la pădure, dar și cu activități prin care să ne bucurăm de tradițiile și obiceiurile comunităților de lângă codri, alături de prieteni dragi – ca de obicei, recreerea combinată cu educația și spiritul civic.

Înscrierile se fac pe formularul: https://tinyurl.com/3tczu2m9. Pentru noutăți, rugăm pe cei interesați să urmărească pagina noastră: https://www.facebook.com/codrii.iasilor.

Activitățile de la acest eveniment festiv:

1 Sâmbătă 28 Februarie: Cu trenul la Slobozia – plimbare (efort susținut – este necesar echipament adecvat ghete/haine potrivite în funcție de vreme/apă și mâncare după necesitatea fiecăruia) de aproximativ 25 km printre arbori remarcabili.

Plecarea la 8:00 de la Gara Mare, 8:05 Gara Nicolina, s-a făcut pe cont propriu.

2 Tot sâmbătă 28 Februarie: “Vestitorii Primăverii” – ediția a II-a a evenimentului “Obiceiuri de peste an lângă Codrii Iaşilor”, 11:00 – 14:00, Centrul Cultural “Cela Neamțu”, Ciurea. Prezentări și activități artizanale. Număr limitat de locuri pentru copii cu vârste cuprinse între 10-14 ani.

 

3 Duminică 1 Martie: Prima zi de primăvară în Codri – de la Rezervația Repedea la Vârful Rotunda și Todirel. (Se poate ajunge cu autobuzul CTP 202 în Păun iar din Todirel se poate lua autobuzul 201 spre Iași.)

Drumeție de ~ 15 km, întâlnirea la ora 10:00 în parcarea de “la Releu”.

Ne vedem cu bine! Împreună pentru #ParcNaturalCodriiIasilor https://codriiiasilor.ro/desemnati-parc-natural!

Mihai Diac, leaderul Asociației Codrii Iașilor în vederea  inițiativei desemnării Parcului Natural Codrii Iașilor, o are drept invitată pe Doamna Galea Temneanu, Șefă la Direcția Județeană de Mediu Iași.

Printre altele, vor discuta despre omul Galea Temneanu, pasiunea pentru protecția mediului, dar și despre motivele pentru care nu doar mediul sănătos (aerul, apa, solul) sunt importante pentru om, dar și biodiversitatea care le menține.

Sunt subiectele aduse în atenția noastră de Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”, în dialogul său cu invitata sa specială Galea Temneanu, Șefă la Direcția Județeană de Mediu Iași astăzi, luni, 2 martie 2026, în intervalul orar 13:35 – 13:50, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Etichete:
Cum gestionăm stresul provocat de războaie? Psihologul Raluca Butnaru, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni luni, 2 martie 2026, 09:52

Cum gestionăm stresul provocat de războaie? Psihologul Raluca Butnaru, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Cum gestionăm stresul provocat de războaie? Psihologul Raluca Butnaru, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan: Teama de război s-a activat din nou....

Cum gestionăm stresul provocat de războaie? Psihologul Raluca Butnaru, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Aurora Șarig, reporter Incubator în Bună dimineața de la Radio Iași
Emisiuni luni, 2 martie 2026, 09:00

Aurora Șarig, reporter Incubator în Bună dimineața de la Radio Iași

Dacă simțim mai mult chef să ieșim din casă, nu e doar în mintea noastră. Primăvara oferă un boost natural de energie, motiv pentru care...

Aurora Șarig, reporter Incubator în Bună dimineața de la Radio Iași
„Femeia – O simfonie”, în premieră la Iași, muzică interbelică românească, Teatrul Național din Iași, 4 martie 2026
Emisiuni sâmbătă, 28 februarie 2026, 11:47

„Femeia – O simfonie”, în premieră la Iași, muzică interbelică românească, Teatrul Național din Iași, 4 martie 2026

„Femeia – O simfonie”, în premieră la Iași, muzică interbelică românească, Teatrul Național din Iași, 4 martie 2026 Ce...

„Femeia – O simfonie”, în premieră la Iași, muzică interbelică românească, Teatrul Național din Iași, 4 martie 2026
Ieșeanca Leticia Maftei și-a lansat single-ul „Ochii tăi”. Profesorul Alexandra Amarandei și Leticia Maftei s-au auzit la microfonul Radio România Iași
Emisiuni sâmbătă, 28 februarie 2026, 11:39

Ieșeanca Leticia Maftei și-a lansat single-ul „Ochii tăi”. Profesorul Alexandra Amarandei și Leticia Maftei s-au auzit la microfonul Radio România Iași

Ieșeanca Leticia Maftei și-a lansat single-ul „Ochii tăi”! Povestea din spatele scenei, în matinal cu Adina Șuhan Leticia Maftei și...

Ieșeanca Leticia Maftei și-a lansat single-ul „Ochii tăi”. Profesorul Alexandra Amarandei și Leticia Maftei s-au auzit la microfonul Radio România Iași
Emisiuni vineri, 27 februarie 2026, 13:03

#StareaEducației (INTERVIU) Mioara Pește, director Școala ”N. Iorga” Iași: ”Noile standarde naționale de evaluare a elevilor reprezintă un instrument util atât pentru profesori, cât și pentru formarea capacității de autoevaluare a copilului. Dacă știi clar ce înseamnă nivel bază, mediu sau avansat, înveți de mic să te autoevaluezi.”

75 de școli din întreaga țară au fost selectate de Ministerul Educației pentru a pilota în lunile martie-mai noile standarde naționale de...

#StareaEducației (INTERVIU) Mioara Pește, director Școala ”N. Iorga” Iași: ”Noile standarde naționale de evaluare a elevilor reprezintă un instrument util atât pentru profesori, cât și pentru formarea capacității de autoevaluare a copilului. Dacă știi clar ce înseamnă nivel bază, mediu sau avansat, înveți de mic să te autoevaluezi.”
Emisiuni vineri, 27 februarie 2026, 09:54

Comedia „Minciuna nu are picioare atât de lungi” ajunge la Iași! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Omul care aduce vestea: Comedia „Minciuna nu are picioare atât de lungi” ajunge la Iași! 6 martie 2026, Cinema Victoria Iași – Sala...

Comedia „Minciuna nu are picioare atât de lungi” ajunge la Iași! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni vineri, 27 februarie 2026, 09:25

„Femeile remarcabile ale Iașului”, tur ghidat de primăvară! Bună Dimineața cu Adina Șuhan

„Femeile remarcabile ale Iașului”, tur ghidat de primăvară! Muzeul „Otilia Cazimir”, singura casă memorială din Iași...

„Femeile remarcabile ale Iașului”, tur ghidat de primăvară! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Emisiuni joi, 26 februarie 2026, 07:50

(PROMO) Tradiții prin proiectul CRAVT și noi apariții editoriale – teme ale emisiunii Tradiții de joi, 26 februarie 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru Șerban

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, facem vorbire despre proiectul CRAVT. De la patrimoniul cultural imaterial bazat pe...

(PROMO) Tradiții prin proiectul CRAVT și noi apariții editoriale – teme ale emisiunii Tradiții de joi, 26 februarie 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru Șerban