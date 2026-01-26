Mihaela Boca, campioana de la CSB Câmpulung Moldovenesc, se pregătește de mondiale. Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Andreea Drilea, 26 ianuarie 2026, 09:41
Mihaela Boca, campioana de la CSB Câmpulung Moldovenesc, se pregătește de mondiale.
Eleva Mihaela Boca, clasa a XII-a A, va participa la WORLD LOGGING CHAMPIONSHIP, Slovenia, 12-15 martie 2026!
Alina Cuciurean, director Colegiul Silvic Bucovina – Câmpulung Moldovenesc, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:
După performanțele extraordinare din ultimii ani, Colegiul Silvic Bucovina, obișnuit cu multe medalii europene, își trimite eleva la WORLD LOGGING CHAMPIONSHIP.
Pumnii strânși pentru ea, pumnii strânși pentru Bucovina, pumnii strânși pentru ROMÂNIA!
”Prezența la Campionatul Mondial confirmă valoare unei școli care transformă, prin educație, curiozitatea și ambiția în PERFORMANȚĂ!“