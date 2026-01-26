Mihaela Boca, campioana de la CSB Câmpulung Moldovenesc, se pregătește de mondiale. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

#StareaEducației (INTERVIU) Marilena Bârsan, director Liceul ”Ion Neculce” Iași: ”Unul dintre câștigurile elevilor, odată cu introducerea noilor planuri cadru alternative, va fi claritatea asupra parcursului educațional la finalul liceului. Pentru profesori va presupune mai mult timp petrecut împreună în școală, lucrând ca o echipă și ajungând la un consens care recunoaște importanța egală a fiecărei discipline.”

Liceul Teoretic ”Ion Neculce” din Iași se numără printre unitățile de învățământ care au decis să participe la Programul Național de...