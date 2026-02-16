Importanța Justiției pentru protecția naturii (part II). Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Daniela Mitrofan (Reset Iași) la ”Pulsul Zilei” – 16.02.2026.

Codrii Iașilor își revendică bisăptămânal lunea, de la ora 13:25, un binemeritat loc în atenția și conștiința noastră, a ascultătorilor Radio Iași care prețuim pădurea și rolul ei atât de important pentru viață, pentru sănătate, sub genericul ”Trăim mai bine descoperind natura de lângă oraș”. Importanța Justiției pentru protecția naturii (part 1).

Contestarea de către Agent Green a amenajamentului silvic pe baza căruia se fac tăierile din pădurea Bârnova-Dobrovăț, în contextul în care UE susținea evaluarea adecvată de mediu din partea României.

Degradarea naturii începe cu lipsa de transparență a instituțiilor publice.

Necesitatea informațiilor care trebuie să fie oferite de instituțiile publice pentru aplicarea politicilor și a legislației de mediu.

Sunt subiectele aduse în atenția noastră de Mihai Diac, liderul asociației "Codrii Iașilor", în continuarea dialogului său cu Daniela Mitrofan, Reset Iași, organizație independentă, astăzi, luni, 16 februarie 2026, la "Pulsul Zilei".

Surse: Daniela Mitrofan, Reset Iași; Mihai Diac, liderul asociației ”Codrii Iașilor”.