Golden Boy – victorie senzațională în Glory kickboxing Olanda. Ștefan Lătescu ”Golden Boy” și antrenorul Mihai Constantin (Scorpions Iași) cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 12.02.2026.

Ștefan Lătescu ”Golden Boy” – victorie senzațională în Glory kickboxing Arnhem, Olanda, în confruntarea cu italianul Enrico Pellegrino.

Publicat de mihaipohoata, 12 februarie 2026, 13:40



Ștefan Lătescu, supranumit „Golden Boy”, s-a născut în Iași pe 25 decembrie 2001.

La doar 18 ani a devenit campion la categoria greilor la box amator în România.

De atunci, a trecut în kick-boxing profesionist, a adunat peste 19 victorii (11 prin KO) și este în prezent unul dintre marile staruri ale promoției internaționale GLORY Kickboxing.

Ștefan Lătescu nu e doar un alt campion, e numele care reprezintă următoarea generație de luptători români pe scena globală.

Antrenorul său, reputatul și apreciatul maestru Mihai Constantin a fost și rămâne un adevărat călăuzitor al destinelor generațiilor de practicanți ai kickboxingului, cărora le-a netezit drumul în viață și i-a ajutat să devină campioni ai vieții.

Prin sfaturile, răbdarea și exemplul său, foarte mulți practicanți de kickboxing ai clubului Scorpions și-au clădit viitorul, nu doar ca sportivi ci mai ales ca oameni.

Mihai Constantin a fost și rămâne un adevărat formator de caractere, un mentor care educă generații și transformă munca, disciplina și respectul în principii de viață.

Sala nu a fost doar un loc de antrenament ci o școală a vieții iar dumnealui a fost antrenorul, dascălul care și-a educat elevii să fie puternici nu doar în competiții ci și în fața provocărilor vieții.

Vă prilejuim o întâlnire specială cu Ștefan Lătescu ”Golden Boy” și antrenorul său Mihai Constantin, creatorul clubului de kickboxing Scorpions Iași, astăzi, joi, 12 februarie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:50, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Surse: Ștefan Lătescu ”Golden Boy”; Mihai Constantin, antrenor de kickboxing Scorpions Iași.