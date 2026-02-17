Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Gala Premiilor UZPR 2025 „Excelența în jurnalism”. Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz intervievat de Petronela Cotea Mihai, la ”Pulsul Zilei” – 17.02.2026.

Gala Premiilor UZPR 2025 „Excelența în jurnalism”. Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz intervievat de Petronela Cotea Mihai, la ”Pulsul Zilei” – 17.02.2026.

La Teatrul Ion Creangă din Bucuresti s-a desfășurat, luni seară (16 februarie 2026), Gala Premiilor UZPR 2025 „Excelența în jurnalism”, un eveniment dedicat recunoașterii performanței profesionale în mass-media românească. Manifestarea a reunit jurnaliști de prestigiu, personalități publice, oameni de cultură, reprezentanți ai mediului academic și directori din presa centrală și locală. Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Dan Constantin, a declarat că decernarea Premiilor de Excelență reprezintă „un moment de vârf în viața UZPR și, totodată, un bilanț al creației jurnalistice”.

Gala Premiilor UZPR 2025 „Excelența în jurnalism”. Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz intervievat de Petronela Cotea Mihai, la ”Pulsul Zilei” – 17.02.2026.

Publicat de mihaipohoata, 17 februarie 2026, 12:39


Printre laureații ediției din acest an se numără Florin Brușten – Radio România Regional, premiat la categoria Management de presă, Revista Ateneu din Bacău – la Presă scrisă, Mircea Pospai și Rodica Pospai Păvălan – la Cartea de presă, iar la categoria Radio, premiul a fost obținut de Moldova Zoom, Radio France International.

La Presă online a fost distins Proiectul Pulse – HotNews, la categoria Tineri jurnaliști – Victor Vreme, la Fotoreportaj – Lucian Tudose, iar premiul pentru Corespondent de război i-a revenit lui Cristian Lupașcu, de la Agerpres.

Filiala Iași a UZPR a fost desemnată Filiala Anului, sub conducerea președintelui Grigore Radoslavescu.

Premiul Opera Omnia a fost acordat lui Mario H. Balint – Radio România Actualități, iar Premiul Special – Andreei Esca.

La categoria Radio, între cei 3 nominalizați a fost și colega noastră Petronela Cotea Mihai.

În cadrul evenimentului, Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz, i-a acordat un interviu colegei noastre, în care a subliniat rolul esențial al radioului public în susținerea jurnalismului de calitate și în combaterea dezinformării.

Nominalizări :

PRESĂ SCRISĂ

  • GraiulMaramureșului (apariție 1989), FilialaBaia Mare
  • Revista Moldova – Chișinău – condițiigrafice
  • AteneuBacău – 100 ani

CARTE

  • ȘtefanMelinte – Jurnalismul freelancer – FilialaOlt
  • ValentinMic– Învățarea comunicării, ghid jurnalism, Filiala Serbia
  • MirceaPospaiși Rodica Pospai Păvălan – volum N. Dragoș, filiala Dolj

RADIO

  • PetronelaCotea – Radio Iași
  • Radio France International (Moldova zoom, țările din jur)
  • Maria Măndiță – RRA Galați

TELEVIZIUNE

  • Euronews – Adriana Stoian  „Euroeducația”
  • AlinaGrigore – TVR Info, emisiunea Front
  • Vâlcea TV – Daniela Ștefăneț, emisiunea„Sănătateaazi”

ONLINE

  • EcaterinaIgnat, AgerpresBrăila
  • Romeo Dorian Crâșmaru, FilialaGorjMehedinți
  • HotNews – proiectultransfrontalier„Pulse”

TINERET

  • Diana Godea – DC TV, FilialaBacău
  • Victor Vreme – România TV, București
  • Școala de jurnalism „Buzz media” – FilialaBotoșani

FOTOREPORTAJ

  • VEM – Victor EugenMihai, FilialaBacău
  • Constantin Dina – Romania Pitorească
  • Lucian Tudose – Expo MuzeulȚăranuluiRomân

CORESPONDENT DE RĂZBOI

  • CristianLupașcu – Agerpres – reporter Ucraina, premiatMontecatini
  • Alex Buzică – Radio RomâniaActualități
  • VitalieCojocari – Euronews
  • MANAGEMENT PRESĂ
  • Lucia Baki – Monitorul de Fagaras
  • Florin Brușten – Radio România Regional
  • LuizaFulea – TVR

FILIALA ANULUI

  • Filiala Roman – președinte Cornel Paiu
  • FilialaPresaCulturală – președinte Marian Nencescu
  • FilialaIași – președinteGrigore Radaslavescu

OPERA OMNIA

Mario H. Balint – Filiala Caraș-Severin

PREMIUL SPECIAL

„Literatura și Arta” – Doina Dabija

Andreea Esca – ProTV (30 ani de presă).

Gala Premiilor UZPR reconfirmă importanța presei profesioniste și necesitatea recunoașterii publice a excelenței jurnalistice, la nivel local și național.

Un eveniment cu o intensitate sufletească deosebită, o bucurie a încununării în plan profesional cât și un caleidoscop vibrant al emoțiilor iar mărturie este și vocea Președintelui Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz într-un interviu acordat colegei noastre Petronela Cotea Mihai, nominalizată la Categoria Radio în Gala UZPR, astăzi, marți, 17 februarie 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.  

Surse: UZPR; Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz; Petronela Cotea Mihai.

Etichete:
Importanța Justiției pentru protecția naturii (part II). Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Daniela Mitrofan (Reset Iași) la ”Pulsul Zilei” – 16.02.2026.
Emisiuni luni, 16 februarie 2026, 12:31

Importanța Justiției pentru protecția naturii (part II). Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Daniela Mitrofan (Reset Iași) la ”Pulsul Zilei” – 16.02.2026.

Contestarea de către Agent Green a amenajamentului silvic pe baza căruia se fac tăierile din pădurea Bârnova-Dobrovăț, în contextul în care...

Importanța Justiției pentru protecția naturii (part II). Mihai Diac (Codrii Iașilor) cu Daniela Mitrofan (Reset Iași) la ”Pulsul Zilei” – 16.02.2026.
(INTERVIU) Mihail, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (15.02.2026)
Emisiuni duminică, 15 februarie 2026, 16:36

(INTERVIU) Mihail, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (15.02.2026)

Mihail a lansat  „În felul meu”, una dintre cele mai sensibile piese din cariera sa, născută dintr-o întâlnire care i-a schimbat felul de a...

(INTERVIU) Mihail, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (15.02.2026)
14 feb, orele 18.03-20.00, mezzosoprana Ruxandra Donose invitată la Univers Muzical cu Daniela Vlad
Emisiuni sâmbătă, 14 februarie 2026, 16:43

14 feb, orele 18.03-20.00, mezzosoprana Ruxandra Donose invitată la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu, turneu naţional în cinci orașe din România Între 17 și 24 februarie 2026...

14 feb, orele 18.03-20.00, mezzosoprana Ruxandra Donose invitată la Univers Muzical cu Daniela Vlad
#StareaEducației (INTERVIU) Aur european pentru UAIC Iași: echipa „TheOnesWhoKnock” a Facultății de Informatică scrie istorie. Asist.dr. Alexandru Ioniță: ”Este cel mai bun rezultat de până acum obținut de facultatea noastră, de departe.”  
Emisiuni vineri, 13 februarie 2026, 23:11

#StareaEducației (INTERVIU) Aur european pentru UAIC Iași: echipa „TheOnesWhoKnock” a Facultății de Informatică scrie istorie. Asist.dr. Alexandru Ioniță: ”Este cel mai bun rezultat de până acum obținut de facultatea noastră, de departe.”  

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași are din nou motive de mândrie. Echipa ”TheOnesWhoKnock”, formată din trei studenți ai...

#StareaEducației (INTERVIU) Aur european pentru UAIC Iași: echipa „TheOnesWhoKnock” a Facultății de Informatică scrie istorie. Asist.dr. Alexandru Ioniță: ”Este cel mai bun rezultat de până acum obținut de facultatea noastră, de departe.”  
Emisiuni vineri, 13 februarie 2026, 13:02

„Despre IUBIRE”, ediția a VIII-a – un eveniment ROR, la Iași. Roxana Oana Rotaru, manager al Asociației ROR, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 13.02.2026.

Despre IUBIRE – cea care se naște din chemare, se păstrează prin memorie și se exprimă prin artă. Vocație și profesie – despre...

„Despre IUBIRE”, ediția a VIII-a – un eveniment ROR, la Iași. Roxana Oana Rotaru, manager al Asociației ROR, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 13.02.2026.
Emisiuni vineri, 13 februarie 2026, 11:28

Alertă în supermarketuri! Pesticidele! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 13.02 2026.

𝐀𝐭𝐞𝐧ț𝐢𝐞! Citiți cu mare atenție eticheta produselor pe care doriți să le achiziționați! Fructele si legumele contaminate cu...

Alertă în supermarketuri! Pesticidele! Conf.univ.dr. Tudor Ciuhodaru, medic primar urgențe, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 13.02 2026.
Emisiuni vineri, 13 februarie 2026, 10:17

Dialogul intercultural reflectat în arhitectură și pictură – temă a emisiunii de vineri, 13 FEBRUARIE 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN

În perioada sărbătorilor de iarnă (decembrie 2025), am întreprins – alături de arhitectul Ciprian Struț și fotograful Iulian Lână –...

Dialogul intercultural reflectat în arhitectură și pictură – temă a emisiunii de vineri, 13 FEBRUARIE 2026, ora 20:30 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni joi, 12 februarie 2026, 13:40

Golden Boy – victorie senzațională în Glory kickboxing Olanda. Ștefan Lătescu ”Golden Boy” și antrenorul Mihai Constantin (Scorpions Iași) cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 12.02.2026.

Ștefan Lătescu, supranumit „Golden Boy”, s-a născut în Iași pe 25 decembrie 2001. La doar 18 ani a devenit campion la categoria greilor la...

Golden Boy – victorie senzațională în Glory kickboxing Olanda. Ștefan Lătescu ”Golden Boy” și antrenorul Mihai Constantin (Scorpions Iași) cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 12.02.2026.