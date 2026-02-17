Gala Premiilor UZPR 2025 „Excelența în jurnalism”. Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz intervievat de Petronela Cotea Mihai, la ”Pulsul Zilei” – 17.02.2026.

La Teatrul Ion Creangă din Bucuresti s-a desfășurat, luni seară (16 februarie 2026), Gala Premiilor UZPR 2025 „Excelența în jurnalism”, un eveniment dedicat recunoașterii performanței profesionale în mass-media românească. Manifestarea a reunit jurnaliști de prestigiu, personalități publice, oameni de cultură, reprezentanți ai mediului academic și directori din presa centrală și locală. Președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Dan Constantin, a declarat că decernarea Premiilor de Excelență reprezintă „un moment de vârf în viața UZPR și, totodată, un bilanț al creației jurnalistice”.

17 februarie 2026



Printre laureații ediției din acest an se numără Florin Brușten – Radio România Regional, premiat la categoria Management de presă, Revista Ateneu din Bacău – la Presă scrisă, Mircea Pospai și Rodica Pospai Păvălan – la Cartea de presă, iar la categoria Radio, premiul a fost obținut de Moldova Zoom, Radio France International.

La Presă online a fost distins Proiectul Pulse – HotNews, la categoria Tineri jurnaliști – Victor Vreme, la Fotoreportaj – Lucian Tudose, iar premiul pentru Corespondent de război i-a revenit lui Cristian Lupașcu, de la Agerpres.

Filiala Iași a UZPR a fost desemnată Filiala Anului, sub conducerea președintelui Grigore Radoslavescu.

Premiul Opera Omnia a fost acordat lui Mario H. Balint – Radio România Actualități, iar Premiul Special – Andreei Esca.

La categoria Radio, între cei 3 nominalizați a fost și colega noastră Petronela Cotea Mihai.

În cadrul evenimentului, Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz, i-a acordat un interviu colegei noastre, în care a subliniat rolul esențial al radioului public în susținerea jurnalismului de calitate și în combaterea dezinformării.

Nominalizări :

PRESĂ SCRISĂ

GraiulMaramureșului (apariție 1989), FilialaBaia Mare

Revista Moldova – Chișinău – condițiigrafice

AteneuBacău – 100 ani

CARTE

ȘtefanMelinte – Jurnalismul freelancer – FilialaOlt

ValentinMic– Învățarea comunicării, ghid jurnalism, Filiala Serbia

MirceaPospaiși Rodica Pospai Păvălan – volum N. Dragoș, filiala Dolj

RADIO

PetronelaCotea – Radio Iași

Radio France International (Moldova zoom, țările din jur)

Maria Măndiță – RRA Galați

TELEVIZIUNE

Euronews – Adriana Stoian „Euroeducația”

AlinaGrigore – TVR Info, emisiunea Front

Vâlcea TV – Daniela Ștefăneț, emisiunea„Sănătateaazi”

ONLINE

EcaterinaIgnat, AgerpresBrăila

Romeo Dorian Crâșmaru, FilialaGorjMehedinți

HotNews – proiectultransfrontalier„Pulse”

TINERET

Diana Godea – DC TV, FilialaBacău

Victor Vreme – România TV, București

Școala de jurnalism „Buzz media” – FilialaBotoșani

FOTOREPORTAJ

VEM – Victor EugenMihai, FilialaBacău

Constantin Dina – Romania Pitorească

Lucian Tudose – Expo MuzeulȚăranuluiRomân

CORESPONDENT DE RĂZBOI

CristianLupașcu – Agerpres – reporter Ucraina, premiatMontecatini

Alex Buzică – Radio RomâniaActualități

VitalieCojocari – Euronews

MANAGEMENT PRESĂ

Lucia Baki – Monitorul de Fagaras

Florin Brușten – Radio România Regional

LuizaFulea – TVR

FILIALA ANULUI

Filiala Roman – președinte Cornel Paiu

FilialaPresaCulturală – președinte Marian Nencescu

FilialaIași – președinteGrigore Radaslavescu

OPERA OMNIA

Mario H. Balint – Filiala Caraș-Severin

PREMIUL SPECIAL

„Literatura și Arta” – Doina Dabija

Andreea Esca – ProTV (30 ani de presă).

Gala Premiilor UZPR reconfirmă importanța presei profesioniste și necesitatea recunoașterii publice a excelenței jurnalistice, la nivel local și național.

Un eveniment cu o intensitate sufletească deosebită, o bucurie a încununării în plan profesional cât și un caleidoscop vibrant al emoțiilor iar mărturie este și vocea Președintelui Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz într-un interviu acordat colegei noastre Petronela Cotea Mihai, nominalizată la Categoria Radio în Gala UZPR, astăzi, marți, 17 februarie 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Surse: UZPR; Președintele Director General al Societății Române de Radiodifuziune, Robert Schwartz; Petronela Cotea Mihai.