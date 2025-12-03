Ascultă Radio România Iași Live
Erbiceni, Iași: sărbători sub semnele identitare ale șezătorii – teme ale emisiunii Tradiții de joi, 4 decembrie 2025, ora 21:03 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 decembrie 2025, 14:50

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții relatăm de la Șezătoarea „Sfântul Andrei – tradiții, obiceiuri, gânduri și speranțe cusute pe ii și ștergare”, manifestare desfășurată în ziua de sâmbătă, 29 noiembrie 2025, începând cu ora 14, în Biblioteca din incinta Centrului Cultural Erbiceni, județul Iași.

Concret, în deschiderea emisiunii stăm de vorbă cu doamna bibliotecar Cerasela Pascal, cea care ne creionează o imagine a actului cultural din comună, cu accent pe manifestarea care constituie subiectul ediției de astăzi a emisiunii noastre.

Imediat, invităm la dialog pe doamna Luminița Tudose, meșter popular, membru al Asociației Meșterilor Populari din Moldova, originară din satul Erbiceni, cea care a avut ideea organizării șezătorii de zilele trecute; Luminița Tudose ne creionează o imagine a evenimentului, amintitnd invitații implicați în buna desfășurare a acestuia, dar ne punctează și câteva secvențe din programul șezătorii.

Un alt interlocutor al ediției este doamna profesor Maria Zoițanu din satul Mihai Viteazu, comuna Ungureni, Botoșani, coordonator al Grupului „Femina”, cea care ne vorbește despre tradițiile specifice acestei perioade, datini, obiceiuri reflectate în programul Șezătorii „Sfântul Andrei – tradiții, obiceiuri, gânduri și speranțe cusute pe ii și ștergare”, temă a ediției de astăzi a emisiunii Tradiții.

Dragi prieteni, la aceeași manifestare mai stăm de vorbă cu profesorii Dana Nicorici și Luminița Agache, dascăli implicați în a sădi în sufletul copiilor dragostea pentru cultura tradițională românească; pentru a simți împlinirea evenimentului, cu accent pe bucuria și înălțarea trăite prin intermediul întâlnirii de zilele trecute, am invitat la dialog și câțiva elevi coordonați de către cei doi dascăli.

În finalul emisiunii, stăm de vorbă cu Elena Nechita, om al satului Erbiceni, cea care ne povestește despre dragostea pentru învățătură, cu accent pe apropierea de treburile de altădată din gospodăria noastră, toate acestea fiind împletite cu un frumos colind, moment care a creat emoții pentru cei prezenți, colind pe care l-am înregistrat pentru Dumneavoastră, prieteni ai Radio Iași.


În speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele pe care le-am menționat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 4 DECEMBRIE 2025), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea Tradiții, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gad_campaignid=20406884619&gbraid=0AAAAADoA_6RtZiwxSi8HP0kUcSw_pw4ki&gclid=EAIaIQobChMIkK_3xIWRjQMVVKSDBx07kwPUEAAYASAAEgKFhfD_BwE

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN

