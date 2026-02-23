„Dragobetele sărută fetele!” – Etnologul Adina Hulubaș, în matinal cu Adina Șuhan

#StareaEducației (INTERVIU) Prof.dr.Mihai Dimian, rectorul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava: ”Angajabilitatea trebuie să fie un element important al finanțării universităților. Trebuie să ne adaptăm programele către piața muncii.”

Din anul academic următor, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) va lansa un program de master dedicat inteligenței artificiale...