Dezbaterea zilei cu Mihaela Munteanu – despre Femicid

Publicat de zlei, 8 septembrie 2025, 14:39



Astăzi vorbim la Radio Iasi, după știrile de la ora 14 despre Femicid. Noțiunea este utilizată în cazurile de violență domestică în care femeia e ucisă. De multe ori se întâmplă în fața copiilor ei, în locuri publice, în situații în care s-ar fi putut interveni pentru salvarea vieții ei. Legislația românească nu recunoaște femicidul, dar realitatea e mult înaintea legislație. Ce trebuie făcut pentru ca în România să nu mai moară femei bătute, târâite cu mașina, împușcate pe stradă?

Invitatele noastre sunt Laura Albu, prima româncă ce reprezintă România în Grevio (GREVIO este organismul de experți independenți responsabil cu monitorizarea punerii în aplicare de către părțile la Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice).

Alături de ea vor veni și alte femei din politică și societatea civilă cu care Mihaela Munteanu va dezbate acest subiect.