„Despre IUBIRE”, ediția a VIII-a – un eveniment ROR, la Iași. Roxana Oana Rotaru, manager al Asociației ROR, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 13.02.2026.

Despre IUBIRE, ediția a VIII-a. Asociația ROR, vă invită la o nouă ediție a evenimentului „Despre IUBIRE", care va avea loc duminică, 15 februarie 2026, ora 11.00, la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” (Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 11).

Publicat de mihaipohoata, 13 februarie 2026, 13:02



Despre IUBIRE – cea care se naște din chemare, se păstrează prin memorie și se exprimă prin artă.

Vocație și profesie – despre responsabilitate, dăruire și sens.

Prof. Dr. Carmen Diana Cimpoeșu, medic șef UPU–SMURD Iași.

Istorie și memorie – despre rădăcini, identitate și continuitate.

Mihaela Tudose, muzeograf.

Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”.

Moment artistic – emoție trăită prin sunet, voce și culoare.

Laura Turtă-Timofte, pian.

Ioana Teodora Frunză, canto.

Smaranda Maria Frunză, pictură.

Prezentator:

Raluca Daria Diaconiuc – jurnalist.

Partener:

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.

Muzeul Memorial ,,Mihail Kogălniceanu”.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Roxana Oana Rotaru, manager al Asociației ROR, ne oferă detalii, astăzi, vineri, 13 februarie 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Roxana Oana Rotaru, manager al Asociației ROR.