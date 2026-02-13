Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » „Despre IUBIRE”, ediția a VIII-a – un eveniment ROR, la Iași. Roxana Oana Rotaru, manager al Asociației ROR, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 13.02.2026.

„Despre IUBIRE”, ediția a VIII-a – un eveniment ROR, la Iași. Roxana Oana Rotaru, manager al Asociației ROR, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 13.02.2026.

Despre IUBIRE, ediția a VIII-a. Asociația ROR, vă invită la o nouă ediție a evenimentului „Despre IUBIRE", care va avea loc duminică, 15 februarie 2026, ora 11.00, la Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” (Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 11).

„Despre IUBIRE”, ediția a VIII-a – un eveniment ROR, la Iași. Roxana Oana Rotaru, manager al Asociației ROR, cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 13.02.2026.

Publicat de mihaipohoata, 13 februarie 2026, 13:02


Despre IUBIRE – cea care se naște din chemare, se păstrează prin memorie și se exprimă prin artă.

Vocație și profesie – despre responsabilitate, dăruire și sens.
Prof. Dr. Carmen Diana Cimpoeșu, medic șef UPU–SMURD Iași.
Istorie și memorie – despre rădăcini, identitate și continuitate.
Mihaela Tudose, muzeograf.
Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”.
Moment artistic – emoție trăită prin sunet, voce și culoare.
Laura Turtă-Timofte, pian.
Ioana Teodora Frunză, canto.
Smaranda Maria Frunză, pictură.
Prezentator:
Raluca Daria Diaconiuc – jurnalist.
Partener:
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași.
Muzeul Memorial ,,Mihail Kogălniceanu”.
Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile.

Roxana Oana Rotaru, manager al Asociației ROR, ne oferă detalii, astăzi, vineri, 13 februarie 2026, în intervalul orar 12:25 – 12:35, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: Roxana Oana Rotaru, manager al Asociației ROR.

Etichete:
Amiază culturală bucovineană prin pelicula „Doamna Sofia” și cartea „Republica nesupușilor” – teme ale emisiunii Tradiții de joi, 12 FEBRUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni joi, 12 februarie 2026, 06:38

Amiază culturală bucovineană prin pelicula „Doamna Sofia” și cartea „Republica nesupușilor” – teme ale emisiunii Tradiții de joi, 12 FEBRUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, la Iași, în ziua de sâmbătă, 31 ianuarie 2026, începând cu ora 11, în Sala Cupola, etajul IV, Palatul Braunstein, s-a...

Amiază culturală bucovineană prin pelicula „Doamna Sofia” și cartea „Republica nesupușilor” – teme ale emisiunii Tradiții de joi, 12 FEBRUARIE 2026, ora 21:03 – 22 – cu Dumitru ȘERBAN
#StareaEducației (INTERVIU) Prof. dr. Denis Constantin Țopa, prorector al Universității de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași: Campusul AGRITECH, destinat studenților și elevilor, va fi o bijuterie la nivelul Regiunii Nord-Est. Agricultura modernă înseamnă tot mai mult tehnologie: utilaje complet computerizate, drone, sisteme inteligente de monitorizare și analiză. Avem nevoie să pregătim specialiști în acest sens.
Emisiuni miercuri, 11 februarie 2026, 11:56

#StareaEducației (INTERVIU) Prof. dr. Denis Constantin Țopa, prorector al Universității de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași: Campusul AGRITECH, destinat studenților și elevilor, va fi o bijuterie la nivelul Regiunii Nord-Est. Agricultura modernă înseamnă tot mai mult tehnologie: utilaje complet computerizate, drone, sisteme inteligente de monitorizare și analiză. Avem nevoie să pregătim specialiști în acest sens.

Învățământul dual devine tot mai important în contextul în care piața muncii solicită specialiști bine pregătiți, competențe și...

#StareaEducației (INTERVIU) Prof. dr. Denis Constantin Țopa, prorector al Universității de Științele Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași: Campusul AGRITECH, destinat studenților și elevilor, va fi o bijuterie la nivelul Regiunii Nord-Est. Agricultura modernă înseamnă tot mai mult tehnologie: utilaje complet computerizate, drone, sisteme inteligente de monitorizare și analiză. Avem nevoie să pregătim specialiști în acest sens.
Ștefan Ciobâcă, profesor ieșean, implicat într-un proiect internațional de testare a limitelor sistemelor de inteligență artificială. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (8.02.2026)
Emisiuni miercuri, 11 februarie 2026, 10:46

Ștefan Ciobâcă, profesor ieșean, implicat într-un proiect internațional de testare a limitelor sistemelor de inteligență artificială. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (8.02.2026)

Peste 1000 de cercetători de pe întreg globul, specializați în diferite domenii, au colaborat pentru a construi un test de 2500 de probleme....

Ștefan Ciobâcă, profesor ieșean, implicat într-un proiect internațional de testare a limitelor sistemelor de inteligență artificială. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (8.02.2026)
Puls Juridic: Ghid de sprijin pentru doliu, în spitalele din România
Emisiuni miercuri, 11 februarie 2026, 10:15

Puls Juridic: Ghid de sprijin pentru doliu, în spitalele din România

”Ghidul de organizare și funcționare a serviciilor de sprijin pentru doliu” își propune să ofere profesioniștilor din domeniul...

Puls Juridic: Ghid de sprijin pentru doliu, în spitalele din România
Emisiuni miercuri, 11 februarie 2026, 10:09

Omul care aduce vestea: Cum să treci mai ușor printr-un divorț?

Omul care aduce vestea: Cum să treci mai ușor printr-un divorț? Specialiștii te pot ajuta într-un cadru profesional, dar blând și adaptat...

Omul care aduce vestea: Cum să treci mai ușor printr-un divorț?
Emisiuni miercuri, 11 februarie 2026, 09:36

Ateliere educative STEAM la Iași. Laura Frențescu în matinal cu Adina Șuhan

Vine vacanța! O idee excelentă pentru copii: ateliere educative STEAM la Iași! Laura Frențescu în matinal cu Adina Șuhan: Mesajul echipei:...

Ateliere educative STEAM la Iași. Laura Frențescu în matinal cu Adina Șuhan
Emisiuni miercuri, 11 februarie 2026, 08:41

Eduard Iacob, reporter Incubator în Bună Dimineața de la Radio Iași

Incubator Radio România Iași – „Aici Creștem Oameni de Radio!” Știați că peste o treime dintre apelurile la 112 înregistrate în...

Eduard Iacob, reporter Incubator în Bună Dimineața de la Radio Iași
Emisiuni miercuri, 11 februarie 2026, 08:41

Radio 3.0: de la FM la AI. Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (11.02.2026)

Ca în fiecare an, la 13 februarie, sărbătorim Ziua Mondială a Radioului, care are ca temă actuală „Radioul și Inteligența Artificială”,...

Radio 3.0: de la FM la AI. Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (11.02.2026)