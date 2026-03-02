Ascultă Radio România Iași Live
2 martie 2026

Cum gestionăm stresul provocat de războaie?

Psihologul Raluca Butnaru, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Teama de război s-a activat din nou. Suntem în a treia zi de război în Orientul Mijlociu iar tensiunea provocată de veștile negre ne aduce anxietate.

