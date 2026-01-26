Conexiuni autentice cu Cristina Spînu – Invitat, conf. univ. dr. Mihaela Gârlea

Publicat de cristinaspinu, 26 ianuarie 2026, 20:14



Invitata Cristinei Spînu la ”Conexiuni autentice”- Mihaela Gârlea, conferențiar universitar doctor la Univesitatea de Arte ”George Enescu” din Iași.

Mihaela Gârlea predă cursuri de canto la secția Compoziţie jazz și muzică ușoară, cursuri de Istoria Jazz-ului și Didactica Artei Vocale, fiind ea însăși o solistă vocală foarte apreciată și cu multă experiență, susținând de-a lungul carierei sale sute de concerte și recitaluri.

Preocuparea pentru muzica vocală s-a concretizat și în genul muzical religios, având lansate patru albume de muzică sacră.

Mihaela Gârlea are și propria revistă de educație și cultură – MIGALo și este membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, în calitate de muzicolog.