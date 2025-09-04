Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc se pregătește de noul an școlar. Bună Dimineața cu Adina Șuhan

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 4 septembrie 2025, 09:31


Colegiul Silvic „Bucovina” Câmpulung Moldovenesc se pregătește de un an școlar nou!

Bobocii sunt deja la școală!

Alina Cuciurean, directorul institutiei, în Bună Dimineața cu Adina Șuhan:

Mesajul echipei:

Dragi boboci și părinți, începem aventura!

Pe 2 septembrie, dăm startul unor activități speciale de cunoaștere, de socializare și de adaptare, dedicate vouă, elevilor de clasa a IX-a și părinților voștri.

Este un moment de început, plin de emoții și întrebări, dar și de bucuria unui nou drum.

Ne dorim să vă fim aproape și să construim împreună o comunitate deschisă, caldă și unită, în care fiecare boboc și fiecare părinte să se simtă binevenit.

Veți avea ocazia să povestiți, să vă cunoașteți colegii, profesorii și noii prieteni de drum, să descoperiți atmosfera liceului și să vă bucurați de momente care să vă facă începutul de liceu mai ușor și mai frumos.

Vă așteptăm, cu drag, cu emoție și cu brațele deschise, începând cu data de 2 septembrie, în fiecare zi, de la ora 10!

