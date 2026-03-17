Caravana Pașilor Mici, proiect marca Parentis Iași! Bună Dimineața cu Adina Șuhan
Publicat de Andreea Drilea, 17 martie 2026, 09:29
Voluntarii Parentis, aproape de mamele din comunități rurale vulnerabile din județul Iași.
Ionela Luciu, președinte Parentis, în matinal cu Adina Șuhan:
Mesajul echipei:
Ajungem mai aproape de mame din comunitățile rurale cele mai vulnerabile din judetul Iași și deschidem discuții importante despre maternitate, sănătate emoțională, sprijin și primele etape din viața copilului.
17 martie – Mironeasa
24 martie – Răducăneni
26 martie – Țibănești