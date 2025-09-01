Ascultă Radio România Iași Live
Brâul Maicii Domnului la Sihăstria Râșcăi până pe 3 septembrie. Arhimandrit David Peniuc cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 01.09.2025.

Învăluită într-o lumină sacră, mânăstirea Sihăstria Râșcăi a devenit în aceste zile destinația a mii de pelerini care vor să se reculeagă și să-și primenească sufletul prin închinarea la sfintele odoare aduse din Grecia.

Publicat de mihaipohoata, 1 septembrie 2025, 13:23


Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din județul Suceava găzduiește până miercuri, 3 septembrie a.c. odoare de mare preț pentru lumea ortodoxă, aduse din Grecia prin binecuvântarea Mitropolitului Ignatie de Dimitriados și Almiros, Brâul Maicii Domnului, fragmente din coroana de spini și hlamida Mântuitorului Iisus Hristos dar și părticele din lemnul Sfintei Cruci.

O chemare către reculegere și primenire sufletească din partea părintelui arhimandrit David Peniuc de la mânăstirea Sihăstria Râșcăi astăzi, luni, 1 septembrie 2025, în intervalul orar 12:25 – 14:40, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: părintele arhimandrit David Peniuc de la mânăstirea Sihăstria Râșcăi.

Emisiuni vineri, 29 august 2025, 11:38

(𝐌𝐢𝐜) 𝐠𝐡𝐢𝐝 𝐝𝐞 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐚𝐯𝐢𝐞ț𝐮𝐢𝐫𝐞: 𝟏𝟎 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐮𝐫𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞...

Emisiuni vineri, 29 august 2025, 09:47

În ediția de astăzi a emisunii Dialog intercultural, relatăm de la prezentarea volumului Răni și renaștere. Arta dureroasă a transformării....

Emisiuni joi, 28 august 2025, 08:42

Creștinii marchează, vineri, 29 august 2025, Tăierea Capului Sfântului Prooroc Ioan Botezătorul. Tradiții și obiceiuri cu etnologul Adina...

Emisiuni joi, 28 august 2025, 08:35

În ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, relatăm de la o frumoasă sărbătoare dedicată identității neamului nostru, festivitate...

Emisiuni miercuri, 27 august 2025, 09:31

Puls Juridic: Ordinul de protecție. În ce condiții se poate acorda?

Durata ordinului de protecție provizoriu poate fi prelungită, de drept, până la soluționarea în primă instanță a cererii pentru emiterea...

Emisiuni marți, 26 august 2025, 11:49

#InfoEconomic: Radu Crăciun, președintele Asociației Pensiilor Administrate Privat din România: „un fond de pensie furnizează ceea ce numele lui spune că furnizează, o plată lunară care este efectuată pe termen mediu și lung. Dacă cineva își dorea ca să obțină toți banii o dată, atunci locul în care ar trebui să-și economisească banii este mai degrabă un fond de investiții”

De la 25% la 30%, de la 10 la 8 ani sunt repere legate de modificări aduse la proiectul de lege privind plata pensiilor. Ele au legătură cu...

Emisiuni marți, 26 august 2025, 09:20

De-ale noastre cu etnologul Adina Hulubaș (26 august 2025)

De ce ne facem cruce când plecăm la drum? Etnologul Adina Hulubaș, pe frecvențele Radio România...

Emisiuni duminică, 24 august 2025, 15:02

(INTERVIU) Petran Paveliuc, la Bună Dimineața cu Cristina Spînu (24.08.2025)

Săptămâna viitoare are loc la Iași, „Toboșariada”, eveniment ajuns la cea de a patra ediție. „Toboșariada” face parte dintr-un...

