Brâul Maicii Domnului la Sihăstria Râșcăi până pe 3 septembrie. Arhimandrit David Peniuc cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 01.09.2025.

Învăluită într-o lumină sacră, mânăstirea Sihăstria Râșcăi a devenit în aceste zile destinația a mii de pelerini care vor să se reculeagă și să-și primenească sufletul prin închinarea la sfintele odoare aduse din Grecia.

Mănăstirea Sihăstria Râșcăi din județul Suceava găzduiește până miercuri, 3 septembrie a.c. odoare de mare preț pentru lumea ortodoxă, aduse din Grecia prin binecuvântarea Mitropolitului Ignatie de Dimitriados și Almiros, Brâul Maicii Domnului, fragmente din coroana de spini și hlamida Mântuitorului Iisus Hristos dar și părticele din lemnul Sfintei Cruci.

O chemare către reculegere și primenire sufletească din partea părintelui arhimandrit David Peniuc de la mânăstirea Sihăstria Râșcăi astăzi, luni, 1 septembrie 2025, la "Pulsul zilei", emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

