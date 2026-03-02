Aurora Șarig, reporter Incubator în Bună dimineața de la Radio Iași

Publicat de Andreea Drilea, 2 martie 2026, 09:00

Dacă simțim mai mult chef să ieșim din casă, nu e doar în mintea noastră. Primăvara oferă un boost natural de energie, motiv pentru care simțim mai multă nevoie de aer proaspăt și plimbări în parc.

Despre ce spun specialiștii în sport și alimentație, dar și de ce unii dintre noi nu simțim entuziasmul primăverii, ne spune Aurora Șarig, în matinalul cu Adina Șuhan:

Incubator Radio România Iași – „Aici creștem oameni de radio”!