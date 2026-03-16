(audio) Lexicologia și lexicografia ieșeană – continuitate și inovație

Publicat de Andreea Drilea, 16 martie 2026, 07:44

La Iași, în ziua de joi, 12 martie 2026, începând cu ora 10, în Sala de lectură  a Bibliotecii Academiei Române, B-dul Carol I, nr. 8, s-a desfășurat Conferința „Alexandru Philippide”. Tema conferinței a fost Lexicologia și lexicografia ieșeană – continuitate și inovație.

Evenimentul a fost organizat de către reprezentanții Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, Academia Română, Filiala Iași.

În deschiderea manifestării, cercetător științific, gradul I, doctor în Filologie, Elena Isabelle Tamba, a prezentat evoluția Departamentului de Lexicologie și Lexicografie din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”.

Punctul central al conferinței a fost prezentarea Dicționarul limbii române (DLR), ediția a II-a, tomul III, Litera C, Fascicula 1 (C – CADUȚÉU). Redactori responsabili: Elena Isabelle Tamba și Gabriela Haja; redactori și revizori: Alina-Mihaela Bursuc, Marius-Radu Clim, Mioara Dragomir, Cristina Florescu, Gabriela Haja, Laura Manea, Mariana Nastasia, Elena Isabelle Tamba. Dicționarul a văzut lumina tiparului anul trecut la Editura Academiei Române din București.

Prezentarea a fost făcută (online, via zoom) de către profesor univeristar, specialist în Științe Filologice, Rodica Zafiu, membru corespondent al Academiei Române și profesor universitar, doctor în Filologie, Ioan Milică, director al Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”din Iași.

După cele două prezentări, am invitat la dialog pe doamna Gabriela Haja, doctor în Filologie, director al Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, de la Academia Română, Filiala Iași.

Gabriela Haja ne conturează o imagine a manifestării, cu accent pe calitățile (detectiv, arheolog, căutător de comori) pe care le au cercetătorii care lucrează la Dicționarul limbii române (DLR).

Doamna Gabriela Haja, doctor în Filologie, ne oferă amănunte și despre munca din culise în ceea ce privește tezaurizarea limbii române prin toate aparițiile editoriale ale institutului căreia îi coordonează activitățile.

Aproape de final, interlocutorul nostru transmite pentru fiecare dintre noi un îndemn de a vorbi corect românește, ajungând la concluzia: „limba română este parte integrantă din personalitatea, imaginea, ființa fiecăruia dintre noi”.

După dialogul cu doamna Gabriela Haja, specialist în Filologie, am stat de vorbă  cu studentele Bianca Tănase și Maria Teodora Lola de la Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cărora le-am solicitat o părere atât despre manifestare, cât și despre intervențiile suținute de către specialiștii de pe fascinantul tărâm al literelor.

Ținând cont că Elena Isabelle Tamba, doctor în Filologie, a prezentat Departamentul de Lexicologie și Lexicografie din cadrul Institutului de Filologie Română „Alexandru Philippide”, imediat după încheierea manifestării, am invitat-o și la dialog.

Elena Isabelle Tamba ne zugrăvește, prin cuvânt, un tablou al sărbătorii de zilele trecute, amintindu-ne de munca pe care o întreprind lexicografii în ceea ce privește „scrierea poveștii cuvântului”; mai aflăm amănunte concrete și despre tema Lexicologia și lexicografia ieșeană – continuitate și inovație.

Dicționarul limbii române (DLR), ediția a II-a, tomul III, Litera C, Fascicula 1 (C – CADUȚÉU), un alt subiect al dialogului.

Împreună cu filologul Elena Isabelle Tamba povestim și despre expoziția de carte special amenajată cu prilejul manifestării dedicate lexicografiei în sala de lectură a Bibliotecii Academiei Române, Filiala Iași.

Referitor la temele prezentate, în încheierea dialogului, interlocutorul nostru ne precizează că: „atunci când ne-am născut, aici, în România, am primit ca dar și limba română ca element identitar și atunci când ai un dar de preț este normal să ai grijă de el, să-l valorizezi și să-l folosești cu chibzuință și în mod corect”.

O altă voce pe care am înregistrat-o cu prilejul manifestării de zilele trecute, este a doamnei Laura Mocanu, șef serviciu în cadrul Bibliotecii Academiei Române, Filiala Iași.

Aflăm amănunte despre buna comunicare dintre cele două instituții (Institutul de Filologie Română și Biblioteca Academiei), cu accent pe expoziția de carte amenajată cu prilejul evenimentului de zilele trecute.

Stimați prieteni, referitor la informațiile pe care le-ați citit și ascultat, conchidem: „Într-o limbă, poporul își păstrează întreaga lui istorie, cu bune și cu rele, cu bucurii și cu amaruri”, Alexandru Vlahuță.

Înregistrările postate le difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural (vineri, h 20:30), de pe toate frecvențele Radio Iași (1053 KHz/AM, 90,8; 94,5 și 96,3 MHz/FM).

 

Ne auzim online – http://myradioonline.ro/radio-iasi

 

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: CS Idr. Elena Isabelle Tamba

