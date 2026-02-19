2026 „Anul Constantin Brâncuși” – 150 de ani de la naștere. Expoziție la Radio Iași a elevilor Colegiului Național de Artă ”Octav Băncilă” din Iași. Profesoarele Maria Morteci și Claudia Dascălu cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 19.02.2026.

Ascultă Radio România Iași Live
2026 este declarat oficial „Anul Constantin Brâncuși”, la 150 de ani de la nașterea marelui și genialului sculptor român, împliniți astăzi, 19 februarie 2026. În acest vast context îmbogățit și de Luna Sculptorilor Români, Radio România Iași găzduiește o expoziție dedicată personalității și amintirii marelui sculptor român Constantin Brâncuși.

Cum este privită arta și cum sunt prețuite creațiile excepționale ale marelui nostru sculptor Constantin Brîncuși, în prezent, în cadrul Colegiului Național de Artă ”Octav Băncilă” din Iași, cum li se deschide elevilor o perspectivă cât mai amplă a creației marelui artist Constantin Brîncuși, cum sunt apropiați elevii de universul operelor sale sculpturale și ce înseamnă această captare a atenției publicului iubitor de artă și în acest an, prin acest parteneriat cu Radio România Iași ne vor spune Maria Morteci și Claudia Dascălu, profesoare la Colegiul Național de Artă ”Octav Băncilă” din Iași, astăzi, joi, 19 februarie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:45, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Surse: Maria Morteci și Claudia Dascălu, profesoare la Colegiul Național de Artă ”Octav Băncilă” din Iași.

