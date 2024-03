(AUDIO) Iași: Prima locuință de tip familial destinată copiilor cu nevoie speciale, inaugurată în comuna Țuțora

În comuna Țuțora din județul Iași a fost inaugurată prima locuință de tip familial destinată copiilor cu nevoie speciale care provin dintr-un centru de plasament.

Președintele Fundației Hope and Homes for Children, Ștefan Dărăbuș, a declarat că proiectul se ridică la 280 de mii de euro și a fost realizat cu ajutorul unei fundații și a Consiliului Județean.

Ștefan Dărăbuș: Împreună cu colegii din Direcția Protecția Copilului, am căutat primării care să fie dispuse să ne dea teren pentru că noi reușim să găsim resursele necesare, în acest caz Fundația Tester Grup Familia Pițigoi din Iași. Ei au finanțat în totalitate această casă, dar totdeauna o facem pe un teren adus ca și contribuție de autoritatea locală. Așa am ajuns aici, în Țuțora, pentru că e un loc potrivit pentru acest grup de 12 copii cu nevoi speciale. Casa are peste 300m² doar casa, doar construcția.

Locuințele sunt în intravilanul comunei, în cartierul Tineretului, în imediata vecinătate a creșe.

Directoul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași, Ion Florin, a precizat că până în vara acestui an, toate centrele pentru copii cu nevoi speciale din jud. Iași vor fi închise și cei 36 de copii vor fi mutați în astfel de case.

Ion Florin: Considerăm acest lucru benefic pentru toți copiii, să vadă cum este într-un mediu familial, deci nu vor mai exista centre de tip clasic în județul Iași.

Constantin Mihai: Câți copiii vor fi relocați în acest interval?

Ion Florin: Absolut toți copiii din centrul de plasament au un plan individualizat de protecție, pentru unii, finalitatea lui este în a locui în acest tip de căsuțe, pentru alții, lucrăm la reintegrare familială acolo unde se poate, pentru alții, pentru plasament de tip asistent maternal.

Președintele CJ Iași, Costel Alexe, a arătat că pentru investițiile de la Direcția pentru Apărarea Drepturilor Copiilor Iași, în acest an, sunt alocați 41 de milioane de lei.

Costel Alexe: 41 de milioane investește Consiliul Județean doar la capitolul investiții pentru DGASPC în anul 2024. Aici, la Țuțora, în această casă construită de cei de la HHC România, cu sprijinul Fundației Tester Grup. 12 copii vor simți ce înseamnă cuvântul acasă, alături de personalul nostru și, sper eu, într-o bună relație cu familiile lor.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)