Ziua Recunoștinței la USV Iași, ediția a V-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 13:09

Universitatea de Științe ale Vieții ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași marchează astăzi cea de-a cincea ediție a Zilei Recunoștinței.  
Cu acest prilej, vor fi omagiați profesori universitari și academicieni, printre aceștia fiind Mihai Carp Cărare, Ioan Țenu, Viorica Iacob și Constantin Alexandrescu.
Tot astăzi, va fi dezvelit și bustul fostului rector, Ioan Avarvarei, cel care a pus bazele învățământului modern de la fosta Universitate Agronomică din Iași și a inițiat trecerea către Universitatea de Științe ale Vieții.
Constantin Mihai a stat de vorbă cu rectorul instituției, Gerard Jităreanu:  Programul de astăzi va include două mesaje importante care vor fi transmise de către Înalt Preasfinția Sa Teofan, mitropolit al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, precum și de domnul academician Viorel Barbu, președintele filialei Iași a Academiei Române. În același timp, noi, cadrele didactice, vom omagia profesori care sunt în viață, la împlinirea unor vârste rotunde și, de asemenea, vom aduce momente de recunoștință pentru mari profesori din trecutul universității noastre, de la a căror naștere se împlinesc, de asemenea, niște cifre rotunde. Vom acorda diplome de recunoștință și vom dezveli un bust al domnului profesor Ioan Avarvarei, fost rector al universității noastre, în semn de recunoștință, pentru toată activitatea dumnealui desfășurată în universitate și în slujba învățământului românesc.
(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)
