Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi (3-7 noiembrie 2025)

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2025, 10:20

Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” Iaşi

(3-7 noiembrie 2025)

CĂLĂTORII ÎN LUMEA CĂRȚII

În perioada 3–7 noiembrie 2025, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași invită publicul la o nouă ediție a Zilelor Bibliotecii, desfășurate anul acesta sub genericul CĂLĂTORII ÎN LUMEA CĂRȚII. Evenimentul reunește conferințe, ateliere profesionale, expoziții și lansări de carte, oferind un cadru de dialog între cercetători, cadre didactice, bibliotecari și cititori, într-o reflecție comună asupra rolului culturii scrise și al cunoașterii în societatea contemporană.

Luni, 3 noiembrie, în Aula Bibliotecii, în sesiunea inaugurală a evenimentului, cu începere de la ora 11, publicul interesat este invitat să participe la conferința PROVOCĂRI CONTEMPORANE ÎN ERA DIGITALĂ ȘI A INTELIGENȚEI ARTIFICIALE, susținută de domnul George RĂȘCHITOR, General Manager și Co-Fondator al agenției de digital marketing Sinaps. Programul va continua, în intervalul orar 13-15, cu ciclul de conferințe „Cărți și idei”, adresat în principal studenților, doctoranzilor, cadrelor didactice și cercetătorilor. Domnul cercetător științific I, dr. Adrian TUDURACHI, director al Institutului de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, Academia Română, filiala Cluj-Napoca, va susține comunicarea intitulată DESPRE INTERIORITATE CA PROBLEMĂ A CULTURII ROMÂNE. Doamna conf. univ. dr. Oana BOC, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, va susține comunicarea intitulată LIMBAJUL/LIMBA CA „NECESITATE INTERNĂ” ȘI UNIVERS SIMBOLIC MEDIATOR, ÎN TEORIA LUI WILHELM VON HUMBDOLDT.

În paralel, în sala „B.P. Hasdeu” se va desfășura atelierul de lucru dedicat schimbului de experiență profesională între bibliotecile centrale universitare din țară.

Marți, 4 noiembrie, atelierele de lucru rezervate delegațiilor de bibliotecari universitari care participă la eveniment vor fi urmate, în intervalul orar 13-15, de o nouă sesiune de conferințe din ciclul „Cărți și idei”. Domnul prof. univ. dr. Radu DRĂGULESCU, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, va susține comunicarea PERSPECTIVE INTERDISCIPLINARE ALE REPREZENTĂRILOR CONFLICTULUI RUSO-UCRAINEAN ÎN MASS MEDIA. Domnul conf. univ. dr. Levente PAP, de la Universitatea „Sapientia” din Miercurea Ciuc, va susține comunicarea HABENT SUA FATA LIBELLI.

Miercuri, 5 noiembrie publicul este invitat să ia parte la vernisajul expoziției HOMO VIATOR. CĂLĂTORI EUROPENI PE MERIDIANELE LUMII (SECOLELE XVII-XIX), organizată de Serviciul Conservarea Colecțiilor Generale și Speciale al Bibliotecii. Expoziția, deschisă publicului până la 21 noiembrie 2025, valorifică documente și volume rare din patrimoniul instituției, ilustrând fascinația pentru descoperire și mobilitatea intelectuală europeană. Invitați la eveniment: prof. univ. dr. Petronel ZAHARIUC (Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) și prof. univ. dr. Ionel MUNTELE (Facultatea de Geografie și Geologie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași).

Joi, 6 noiembrie, cu începere de la ora 11.00, bibliotecarii ieșeni sunt invitați să participe la o instruire practică organizată sub titlul CREAREA MATERIALELOR DIGITALE ÎN CANVA, pentru a descoperi impactul instrumentelor moderne de promovare și comunicare vizuală. De la ora 15.00, în Aula Bibliotecii, pasionații de film sunt invitați să redescopere clasica producție „Cele trei zile ale condorului” / „Three Days of the Condor” (1975), în regia lui Sydney Pollack, avându-i în rolurile principale pe Robert Redford și Faye Dunaway, în cadrul evenimentului „Magia filmului”, dedicat marelui actor american.

Vineri, 7 noiembrie, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” organizează în Aula Bibliotecii, cu începere de la ora 13, o dublă lansare de carte în colecția „Cicero”. În prezența conducerii editurii, domnul prof. univ. dr. Constantin SĂLĂVĂSTRU de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, coordonatorul colecției „Cicero”, și prof. univ. dr. Ioan MILICĂ, director general al BCU „Mihai Eminescu”, vor prezenta volumele „Putere, gândire, discurs. Simple atracții interpretative” și „Stil și expresivitate”.

Prin aceste activități, Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași își reafirmă misiunea de a fi un spațiu al dialogului cultural, al cercetării și al deschiderii către public. „Zilele Bibliotecii” rămân un moment de reflecție asupra valorii cunoașterii, o invitație la descoperire și o celebrare a comunității intelectuale ieșene. Toate evenimentele se vor desfășura în sediul central din PALATUL FUNDAȚIEI UNIVERSITARE „REGELE FERDINAND I”, str. Păcurari nr. 4, și sunt deschide publicului, în limita locurilor disponibile.

Le adresăm mulțumiri colaboratorilor, partenerilor și prietenilor care au susținut activitățile incluse în calendarul Zilelor Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”: Raiffeisen Bank, Iulius Group, Printco, Romanian Business Leaders, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga” Cluj-Napoca, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” București, Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” Timișoara. Totodată, le transmitem recunoștința noastră tuturor partenerilor media.

Evenimentul este public. Intrarea la toate evenimentele este liberă.