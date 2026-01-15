Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Vrancea: Valoarea impozitelor pe clădiri la Focşani s-a dublat

Vrancea: Valoarea impozitelor pe clădiri la Focşani s-a dublat

Vrancea: Valoarea impozitelor pe clădiri la Focşani s-a dublat
15 ianuarie 2026, 16:50

Valoarea impozitelor pe clădiri în municipiul Focşani s-a dublat ca urmarea a aplicării noilor reglementări ale Codului Fiscal, dar în multe situaţii creşterea depăşeşte 100%, a informat, joi, Primăria.

‘Creşterea impozitului pe clădiri resimţită de contribuabili (…) în multe situaţii ajunge sau chiar depăşeşte 100%, ca efect cumulat al majorării valorilor impozabile şi al eliminării reducerilor legale (…) Începând cu anul 2026, prin Legea nr. 239/2025 de modificare a Codului fiscal, valoarea impozabilă pe metru pătrat pentru clădirile rezidenţiale a fost majorată de la 1.492 lei/mp (anul 2025) la 2.677 lei/mp, valori prevăzute expres în Anexa nr. 1 la Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Codul fiscal (art. 457 alin. (2)). Totodată, prin acelaşi act normativ, au fost eliminate dispoziţiile privind aplicarea coeficienţilor de reducere în funcţie de vechimea clădirii sau de etajul apartamentului’, au precizat reprezentanţii Primăriei Focşani.

De exemplu, dacă anul trecut valoarea impozabilă pe metru pătrat a fost de 1.492 de lei, în 2026 valoarea impozabilă pe metru pătrat a ajuns la 2.677 de lei, la care se aplică cota de impozitare: 0,1%.

Pentru un teren arabil, altă categorie de folosinţă decât curţi construcţii, situat în intravilan, zona A, impozitul creşte de la 42 lei/ha în 2025 la 75 lei/ha în 2026. Pentru un teren situat în zona D, impozitul creşte de la 22 lei/ha la 41 lei/ha.

La autoturisme au fost aplicate nivelurile prevăzute de Codul Fiscal. Faţă de nivelurile prevăzute în lege se aplică o cotă adiţională de 15% pentru autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 3.000 cm3, respectiv o cotă de 25% pentru autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3.

Municipalitatea a subliniat faptul că valoarea impozabilă utilizată la calculul impozitului pe clădiri nu este echivalentă cu valoarea de piaţă a imobilului, care reprezintă o valoare fiscală stabilită potrivit formulei prevăzute expres de lege.

Începând cu 14 ianuarie 2026, Serviciul de impozite şi taxe locale a reluat toate operaţiunile fiscale, astfel că cetăţenii pot plăti impozitele aferente anului în curs, cu o bonificaţie de 10% pentru persoanele fizice şi de 5% pentru persoanele juridice pentru achitarea integrală a impozitelor şi taxelor pentru clădiri şi terenuri, precum şi pentru impozitul pe mijloacele de transport, până la 31 martie 2026.

Impozitele se pot plăti la ghişeele primăriei, pe ghiseul.ro, prin intermediul aparatelor de Selfpay sau prin ordin de plată către conturile de trezorerie aferente municipiului Focşani.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO/ VIDEO) Iași: Manifestări dedicate lui Mihai Eminescu, la Teiul din Copou, de Ziua Culturii Naționale
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 12:48

(AUDIO/ VIDEO) Iași: Manifestări dedicate lui Mihai Eminescu, la Teiul din Copou, de Ziua Culturii Naționale

La Iași se celebrează 176 de ani de la nașterea poetului național Mihai Eminescu printr-o serie de manifestări organizate de Casa de Cultură a...

(AUDIO/ VIDEO) Iași: Manifestări dedicate lui Mihai Eminescu, la Teiul din Copou, de Ziua Culturii Naționale
Vreme severă în Moldova: ger, polei și vânt până la 20 ianuarie
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 12:11

Vreme severă în Moldova: ger, polei și vânt până la 20 ianuarie

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 15 ianuarie, ora 20:00 – 20 ianuarie, ora 10:00 Fenomene vizate: vreme deosebit de rece, ger...

Vreme severă în Moldova: ger, polei și vânt până la 20 ianuarie
(AUDIO) Iași: Mai bine de jumătate din mandatele directorilor de școli expiră la 16 ianuarie, dar aceștia vor avea contractele prelungite, cu trei excepții. Vor fi directori noi la Colegiul ”Ion Holban”, Școala ”Titu Maiorescu” și Colegiul ”Vasile Alecsandri” din municipiul reședință
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 12:02

(AUDIO) Iași: Mai bine de jumătate din mandatele directorilor de școli expiră la 16 ianuarie, dar aceștia vor avea contractele prelungite, cu trei excepții. Vor fi directori noi la Colegiul ”Ion Holban”, Școala ”Titu Maiorescu” și Colegiul ”Vasile Alecsandri” din municipiul reședință

Mai bine de jumătate din mandatele directorilor de școli din județul Iași expiră la 16 ianuarie. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean...

(AUDIO) Iași: Mai bine de jumătate din mandatele directorilor de școli expiră la 16 ianuarie, dar aceștia vor avea contractele prelungite, cu trei excepții. Vor fi directori noi la Colegiul ”Ion Holban”, Școala ”Titu Maiorescu” și Colegiul ”Vasile Alecsandri” din municipiul reședință
Ploaia a transformat şoselele şi trotuarele din municipiul Galaţi în adevărate patinoare
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 12:01

Ploaia a transformat şoselele şi trotuarele din municipiul Galaţi în adevărate patinoare

Ploaia care a căzut azi-noapte a transformat şoselele şi trotuarele din municipiul Galaţi în adevărate patinoare. Primăria locală a transmis...

Ploaia a transformat şoselele şi trotuarele din municipiul Galaţi în adevărate patinoare
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 12:00

Alerta de raid aerian a fost activitată din nou la Kiev

Alerta de raid aerian a fost activitată din nou la Kiev şi a fost valabilă pentru 55 de minute. Sirenele de raid aerian au fost declanşate la...

Alerta de raid aerian a fost activitată din nou la Kiev
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 10:24

(AUDIO) Protest al sindicaliștilor de la Muzeul Naţional „Moldova” Iași, de Ziua Culturii Naționale

Sindicaliştii din cadrul Complexului Muzeal Naţional „Moldova” Iaşi, afiliat la Federaţia Naţională a Sindicatelor din Cultură şi Presă...

(AUDIO) Protest al sindicaliștilor de la Muzeul Naţional „Moldova” Iași, de Ziua Culturii Naționale
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 08:35

Vrancea: Ziua Culturii Naţionale va fi marcată la Focşani printr-un spectacol-lectură dedicat lui Eminescu

Eveniment comemorativ dedicat poetului Mihai Eminescu la 176 de ani de la naștere. Primăria Municipiului Focșani, prin Teatrul „Maior Gheorghe...

Vrancea: Ziua Culturii Naţionale va fi marcată la Focşani printr-un spectacol-lectură dedicat lui Eminescu
Prim plan joi, 15 ianuarie 2026, 08:30

Pe mai multe drumuri din ţară se circulă în condiţii de ceaţă sau de precipitaţii mixte

Pe mai multe drumuri din ţară se circulă în condiţii de ceaţă sau de precipitaţii mixte. Poliţiştii rutierii recomandă prudenţă atât...

Pe mai multe drumuri din ţară se circulă în condiţii de ceaţă sau de precipitaţii mixte