Vrancea: Valoarea impozitelor pe clădiri la Focşani s-a dublat

Valoarea impozitelor pe clădiri în municipiul Focşani s-a dublat ca urmarea a aplicării noilor reglementări ale Codului Fiscal, dar în multe situaţii creşterea depăşeşte 100%, a informat, joi, Primăria.

‘Creşterea impozitului pe clădiri resimţită de contribuabili (…) în multe situaţii ajunge sau chiar depăşeşte 100%, ca efect cumulat al majorării valorilor impozabile şi al eliminării reducerilor legale (…) Începând cu anul 2026, prin Legea nr. 239/2025 de modificare a Codului fiscal, valoarea impozabilă pe metru pătrat pentru clădirile rezidenţiale a fost majorată de la 1.492 lei/mp (anul 2025) la 2.677 lei/mp, valori prevăzute expres în Anexa nr. 1 la Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Codul fiscal (art. 457 alin. (2)). Totodată, prin acelaşi act normativ, au fost eliminate dispoziţiile privind aplicarea coeficienţilor de reducere în funcţie de vechimea clădirii sau de etajul apartamentului’, au precizat reprezentanţii Primăriei Focşani.

De exemplu, dacă anul trecut valoarea impozabilă pe metru pătrat a fost de 1.492 de lei, în 2026 valoarea impozabilă pe metru pătrat a ajuns la 2.677 de lei, la care se aplică cota de impozitare: 0,1%.

Pentru un teren arabil, altă categorie de folosinţă decât curţi construcţii, situat în intravilan, zona A, impozitul creşte de la 42 lei/ha în 2025 la 75 lei/ha în 2026. Pentru un teren situat în zona D, impozitul creşte de la 22 lei/ha la 41 lei/ha.

La autoturisme au fost aplicate nivelurile prevăzute de Codul Fiscal. Faţă de nivelurile prevăzute în lege se aplică o cotă adiţională de 15% pentru autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 3.000 cm3, respectiv o cotă de 25% pentru autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3.

Municipalitatea a subliniat faptul că valoarea impozabilă utilizată la calculul impozitului pe clădiri nu este echivalentă cu valoarea de piaţă a imobilului, care reprezintă o valoare fiscală stabilită potrivit formulei prevăzute expres de lege.

Începând cu 14 ianuarie 2026, Serviciul de impozite şi taxe locale a reluat toate operaţiunile fiscale, astfel că cetăţenii pot plăti impozitele aferente anului în curs, cu o bonificaţie de 10% pentru persoanele fizice şi de 5% pentru persoanele juridice pentru achitarea integrală a impozitelor şi taxelor pentru clădiri şi terenuri, precum şi pentru impozitul pe mijloacele de transport, până la 31 martie 2026.

Impozitele se pot plăti la ghişeele primăriei, pe ghiseul.ro, prin intermediul aparatelor de Selfpay sau prin ordin de plată către conturile de trezorerie aferente municipiului Focşani.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)