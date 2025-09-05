(VIDEO) Suceava: Incendiu la biserica din Botuș, Fundu Moldovei
Publicat de Gabriela Rotaru, 5 septembrie 2025, 19:18
UPDATE, ora 19:10 – Incendiul de la biserica din localitatea Botuș, comuna Fundu Moldovei a fost localizat, iar pompierii lucrează pentru lichidarea acestuia.
Flăcările se manifestau la turlele lăcașului de cult. Nu sunt înregistrate victime, precizează ISU Suceava.
Un incendiu a cuprins acoperișul bisericii ortodoxe din satul Botuș, comuna suceveană Fundu Moldovei.
Pompierii militari intervin cu 5 autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD, pentru localizarea și lichidarea flăcărilor.
Vom reveni cu detalii. (FOTO/ VIDEO ISU SV)