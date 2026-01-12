Vaslui: Ziua Culturii Naţionale, marcată printr-un laborator de poezie vizuală la Muzeul ‘Vasile Pârvan’ Bârlad

Muzeul ‘Vasile Pârvan’ din Bârlad organizează joi, 15 ianuarie, cu ocazia Zilei Culturii Naţionale, un laborator de poezie vizuală, intitulat ‘Privirea şi cuvântul’.

Potrivit organizatorilor, manifestarea propune o întâlnire între memoria poetică şi expresia artistică contemporană, reprezentând un omagiu adus patrimoniului cultural românesc şi creatorilor care îi dau sens şi continuitate.

‘Evenimentul cuprinde o conferinţă dedicată relaţiei dintre poezie şi imagine, explorând felul în care cuvântul poate deveni materie vizuală, susţinută de Ştefana Serafinescu, artist vizual. Prelegerea invită participanţii să descopere poezia ca formă de artă în cuvinte şi să urmărească transformarea ei în imagini. În continuarea conferinţei, publicul este invitat să descopere poezia, într-o lumină artistică, prin instalaţia poetică a artistei, o creaţie ce îmbină textul, imaginea, lumina şi spaţiul muzeal într-o experienţă imersivă. Laboratorul de poezie vizuală pune în oglindă versuri şi imagini, transformând poezia în materie vizuală şi imaginea în prelungire a sensului poetic’, au transmis reprezentanţii Muzeului ‘Vasile Pârvan’ Bârlad.

Artista prezintă mai multe ilustraţii plecând de la textele poetice ale unor poeţi români, printre care Mihai Eminescu, George Bacovia, George Topîrceanu, Otilia Cazimir sau Nichita Stănescu. Lucrările expuse abordează teme ca existenţa, identitatea, timpul, iubirea şi memoria culturală, propunând o reinterpretare contemporană a sensibilităţii poetice româneşti.

Accesul la eveniment este gratuit, în limita locurilor disponibile.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)