Vaslui: Toate manifestările publice programate în perioada următoare vor debuta cu momente de reculegere în memoria copilului care a murit electrocutat

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2025, 16:16

Toate manifestările publice programate în perioada următoare în municipiul Vaslui vor debuta cu momente de reculegere în memoria copilului de un an şi cinci luni decedat, marţi seara, după ce s-a electrocutat călcând pe un spot luminos amplasat pe spaţiul verde din Centrul Civic.

Totodată, reprezentanţii Primăriei municipiului Vaslui au anunţat că s-a decis anularea spectacolelor prevăzute să se desfăşoare în zilele următoare.

‘Trăim zile când comunitatea noastră este marcată de tragedia întâmplată chiar în inima oraşului nostru lăsând o rană adâncă în conştiinţa fiecăruia dintre noi. Suntem datori să transformăm suferinţa în responsabilitate şi să ne asumăm, în memoria unei vieţi pierdute nefiresc, un angajament ferm: împrejurările dramei să fie clarificate până la ultimul amănunt, iar asemenea nenorocire să nu se mai repete vreodată. Responsabilitatea pe care fiecare dintre noi trebuie să o aibă faţă de siguranţa comunităţii să ne devină tuturor prioritate absolută! În semn de compasiune şi solidaritate faţă de perioada de doliu a semenilor noştri, evenimentele publice programate în perioada imediat următoare vor debuta cu un moment de reculegere, iar spectacolele prevăzute a se desfăşura vor fi anulate’, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Primăriei Vaslui.

Un copil în vârstă de un an şi cinci luni a decedat, marţi seara, după ce s-a electrocutat atingând un spot luminos de pe un spaţiu verde din centrul municipiului Vaslui.

Un echipaj de Terapie Intensivă Mobilă din cadrul Detaşamentului Vaslui al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Vaslui a intervenit pentru salvarea copilului, dar acesta nu a răspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarat decesul.

Din informaţiile oferite de autorităţi, copilul era de mână cu tatăl său şi mergea desculţ prin iarbă în momentul în care a atins un dispozitiv de iluminat ornamental.

Primăria Vaslui a solicitat firmei care se ocupă de iluminatul stradal să explice, în urma verificărilor, de ce corpul de iluminat, care teoretic era nefuncţional, avea tensiune.

Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

