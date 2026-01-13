Vaslui: Procent în creștere al cadrelor didactice titulare din județ

Un procent de 83% dintre cadrele didactice din judeţul Vaslui sunt titulare, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Şcolar judeţean (IŞJ) Vaslui, numărul acestora fiind în creştere faţă de anul anterior, când 81% dintre dascăli erau titulari pe posturi.

Autorităţile din domeniul educaţiei şi-au stabilit ca obiectiv pe termen mediu creşterea numărului de cadre didactice titulare, pentru anul 2030 dorindu-se ca acestea să depăşească 90% din totalul personalul didactic.

‘Resursa umană este nucleul transformării şcolii. În 2025, sistemul educaţional vasluian număra 5.200 cadre didactice, dintre care 83 % titulare, cifră ce indică o creştere a stabilităţii profesionale. Ponderea cadrelor cu grad didactic I a ajuns la 41%, iar cea a debutanţilor s-a redus la 8%. Acest progres se datorează implementării programelor de formare sistemică şi a culturii organizaţionale bazate pe mentorat şi învăţare colaborativă. Corpul profesoral devine mai stabil şi mai performant, dar persistă nevoia de sprijin pentru debutanţi şi de atragere a specialiştilor în zonele defavorizate. De asemenea, se impune o strategie de recrutare regională şi fidelizare profesională, susţinută financiar şi instituţional’, precizează un raport al IŞJ Vaslui.

Potrivit sursei citate, şi procesul de evaluare şi promovare profesională înregistrează evoluţii pozitive la nivelul judeţului Vaslui. Astfel, în 2025, rata de promovare la examenul de titularizare a fost de 78,4 %, iar la definitivat de 82,1%, valori peste media ultimilor cinci ani, iar numărul profesorilor înscrişi pentru gradele didactice II şi I s-a dublat faţă de 2020.

În ceea ce priveşte formarea continuă, în cursul anului trecut 2025, peste 1.850 de cadre didactice au participat la cursuri acreditate, în creştere cu 27% faţă de 2023, prin programele PNRR, CCD Vaslui şi Erasmus+. Programele cu componentă digitală reprezintă 46 % din total, iar ponderea cursurilor STEM şi de educaţie incluzivă este în creştere, mai arată datele IŞJ Vaslui.

