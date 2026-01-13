Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Vaslui: Procent în creștere al cadrelor didactice titulare din județ

Vaslui: Procent în creștere al cadrelor didactice titulare din județ

13 ianuarie 2026, 15:33

Un procent de 83% dintre cadrele didactice din judeţul Vaslui sunt titulare, potrivit datelor centralizate de Inspectoratul Şcolar judeţean (IŞJ) Vaslui, numărul acestora fiind în creştere faţă de anul anterior, când 81% dintre dascăli erau titulari pe posturi.

Autorităţile din domeniul educaţiei şi-au stabilit ca obiectiv pe termen mediu creşterea numărului de cadre didactice titulare, pentru anul 2030 dorindu-se ca acestea să depăşească 90% din totalul personalul didactic.

‘Resursa umană este nucleul transformării şcolii. În 2025, sistemul educaţional vasluian număra 5.200 cadre didactice, dintre care 83 % titulare, cifră ce indică o creştere a stabilităţii profesionale. Ponderea cadrelor cu grad didactic I a ajuns la 41%, iar cea a debutanţilor s-a redus la 8%. Acest progres se datorează implementării programelor de formare sistemică şi a culturii organizaţionale bazate pe mentorat şi învăţare colaborativă. Corpul profesoral devine mai stabil şi mai performant, dar persistă nevoia de sprijin pentru debutanţi şi de atragere a specialiştilor în zonele defavorizate. De asemenea, se impune o strategie de recrutare regională şi fidelizare profesională, susţinută financiar şi instituţional’, precizează un raport al IŞJ Vaslui.

Potrivit sursei citate, şi procesul de evaluare şi promovare profesională înregistrează evoluţii pozitive la nivelul judeţului Vaslui. Astfel, în 2025, rata de promovare la examenul de titularizare a fost de 78,4 %, iar la definitivat de 82,1%, valori peste media ultimilor cinci ani, iar numărul profesorilor înscrişi pentru gradele didactice II şi I s-a dublat faţă de 2020.

În ceea ce priveşte formarea continuă, în cursul anului trecut 2025, peste 1.850 de cadre didactice au participat la cursuri acreditate, în creştere cu 27% faţă de 2023, prin programele PNRR, CCD Vaslui şi Erasmus+. Programele cu componentă digitală reprezintă 46 % din total, iar ponderea cursurilor STEM şi de educaţie incluzivă este în creştere, mai arată datele IŞJ Vaslui.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro – imagine ilustrativă)

Etichete:
(INTERVIU) Charles Shapiro, fost Ambasador al SUA în Venezuela: „Entuziasmul din Venezuela nu va dura fără o tranziție politică reală”
Prim plan marți, 13 ianuarie 2026, 17:27

(INTERVIU) Charles Shapiro, fost Ambasador al SUA în Venezuela: „Entuziasmul din Venezuela nu va dura fără o tranziție politică reală”

Venezuela a revenit în prim-planul politicii internaționale, pe fondul tensiunilor dintre Washington și Caracas și al competiției tot mai...

(INTERVIU) Charles Shapiro, fost Ambasador al SUA în Venezuela: „Entuziasmul din Venezuela nu va dura fără o tranziție politică reală”
(AUDIO) Botoșani: Consumul cultural din România, tema principală a „Zilelor Eminescu” de la Ipotești
Prim plan marți, 13 ianuarie 2026, 17:04

(AUDIO) Botoșani: Consumul cultural din România, tema principală a „Zilelor Eminescu” de la Ipotești

Deși a crescut în ultimii zece ani, consumul cultural este, în continuare, la cote mici, cu efecte directe asupra educației, dar și a economiei....

(AUDIO) Botoșani: Consumul cultural din România, tema principală a „Zilelor Eminescu” de la Ipotești
(FOTO/AUDIO) Iași: UAIC a inaugurat Biblioteca Facultăților de Litere și Istorie
Prim plan marți, 13 ianuarie 2026, 16:17

(FOTO/AUDIO) Iași: UAIC a inaugurat Biblioteca Facultăților de Litere și Istorie

Biblioteca Facultăților de Litere și Istorie din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost inaugurată, după finalizarea...

(FOTO/AUDIO) Iași: UAIC a inaugurat Biblioteca Facultăților de Litere și Istorie
(AUDIO) Bacău: Amenzi de peste 240.000 de lei pentru încălcarea regulilor de circulație
Prim plan marți, 13 ianuarie 2026, 15:51

(AUDIO) Bacău: Amenzi de peste 240.000 de lei pentru încălcarea regulilor de circulație

Polițiștii băcăuani au constatat, în ultimele zile, mai multe contravenții în ceea ce privește traficul rutier. Purtătorul de cuvânt al...

(AUDIO) Bacău: Amenzi de peste 240.000 de lei pentru încălcarea regulilor de circulație
Prim plan marți, 13 ianuarie 2026, 15:48

Municipiul Galaţi, vulnerabil în faţa unor situaţii de criză majoră

Prefectura Galaţi anunţă că, până în luna aprilie, va desfăşura acţiuni de identificare şi inventariere a spaţiilor care pot fi utilizate...

Municipiul Galaţi, vulnerabil în faţa unor situaţii de criză majoră
Prim plan marți, 13 ianuarie 2026, 15:38

Numărul cazurilor de gripă, în scădere în județul Neamț

Numărul cazurilor de gripă, a pneumoniilor şi a virozelor respiratorii înregistrate în judeţul Neaţm rămâne mare, dar este în scădere,...

Numărul cazurilor de gripă, în scădere în județul Neamț
Prim plan marți, 13 ianuarie 2026, 13:05

Apă potabilă oprită timp de 48 de ore în Botoșani, din cauza lucrărilor la Barajul Stânca-Costești

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani informează utilizatorii că, începând de astăzi, 13 ianuarie 2026, pentru o perioadă de 48 de ore, furnizarea...

Apă potabilă oprită timp de 48 de ore în Botoșani, din cauza lucrărilor la Barajul Stânca-Costești
Prim plan marți, 13 ianuarie 2026, 12:53

„Eminescu peste generaţii” – ateliere de scriere creativă dedicate Zilelor Culturii Naţionale, la Palatul Culturii din Iaşi

Dacă ar fi să atribuim un motto atelierului „Eminescu peste generaţii”, acesta ar fi, fără îndoială: „Intrați, avem poezie pentru...

„Eminescu peste generaţii” – ateliere de scriere creativă dedicate Zilelor Culturii Naţionale, la Palatul Culturii din Iaşi