Vaslui: Primăria municipiului reşedinţă premiază de Ziua Culturii Naţionale elevii cu rezultate deosebite

14 ianuarie 2026, 15:04

Primăria municipiului Vaslui va premia, joi, 15 ianuarie, de Ziua Culturii Naţionale, elevii cu rezultate deosebite prin proiectul ‘Ne mândrim cu voi!’.

Premierea va avea loc în cadrul spectacolului artistic ‘Floare albastră’, găzduit de Centrul Cultural ‘Alexandra Nechita’.

‘Declarată Zi a Culturii Naţionale pentru a onora data naşterii marelui poet Mihai Eminescu, 15 ianuarie aduce în fiecare an Primăriei Municipiului Vaslui oportunitatea desfăşurării şi sprijinirii activităţilor culturale şi artistice dedicate valorilor identităţii naţionale. În semn de omagiu adus poetului naţional, la cele trei busturi ale lui Mihai Eminescu aflate pe raza municipiului reprezentanţii instituţiei noastre vor depune medalioane de flori. Elevi ai Şcolii Gimnaziale ‘Mihai Eminescu’ vor marca public această zi printr-un scurt moment artistic susţinut în faţa bustului poetului. Activităţile omagiale mai ample vor avea loc la Centrul Cultural ‘Alexandra Nechita’, unde elevii vor prezenta spectacolul artistic ‘Floare albastră’, dedicat operei şi personalităţii eminesciene, iar Primăria Municipiului Vaslui va recompensa elevii cu rezultate deosebite prin proiectul ‘Ne mândrim cu voi!”, au transmis reprezentanţii Primăriei Vaslui.

Manifestările dedicate Zilei Culturii Naţionale se vor încheia cu spectacolul ‘Trei tenori ieşeni’ susţinut de Orchestra Metropolitană Iaşi, sub bagheta dirijorală a lui Marius-Mădălin Munteanu.

Reprezentanţii primăriei au transmis că prin aceste manifestări administraţia locală îşi reafirmă angajamentul de a susţine cultura, educaţia şi promovarea valorilor naţionale în comunitate.

