Vaslui: Incendiu puternic la un service auto

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 decembrie 2025, 18:29

Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, la un service auto din municipiul Vaslui, la faţa locului intervenind cinci autospeciale cu 30 de pompieri militari din cadrul Detaşamentului Vaslui al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).

La nivelul instituţiei a fost activată grupa operativă.

‘Incendiul a pornit de la un autoturism dintr-un service auto din municipiul Vaslui şi s-a propagat la acoperiş. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum pe o suprafaţă de aproximativ 400 de metri pătraţi, la o hală cu mai multe compartimente şi ateliere. La nivelul ISU Vaslui a fost activată grupa operativă. Se lucrează cu cinci autospeciale de stingere şi 30 de pompieri militari’, au informat reprezentanţii ISU Vaslui.

Din primele informaţii furnizate de autorităţi, nu au fost înregistrate victime. (Agerpres/ FOTO ISU BT/ imagin ilustrativă)