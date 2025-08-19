Vaslui: Aproape o mie de cetăţeni străini au solicitat drept de şedere în primele şapte luni ale anului

Ascultă Radio România Iași Live
19 august 2025

Aproape o mie de cetăţeni străini au solicitat drept de şedere în judeţul Vaslui în primele şapte luni ale anului, arată datele Biroului Local pentru Imigrări.

Cei mai mulţi dintre ei provin din Republica Moldova şi Nepal.

Vine cu mai multe informaţii corespondenta RRA, Alina Darie: În judeţul Vaslui numărul imigraţilor care solicită drept de şedere este în creştere semnificativă faţă de anul trecut, întrucât în prima jumătate a acestui an aproape o mie de persoane s-au adresat Biroului pentru Imigrări Vaslui.

Comisarul şef de poliţie Mircea Dan Gavril: 795 sunt cetăţeni din state terţe, cei mai mulţi provenind din Republica Moldova şi Nepal. Scopurile principale pentru care aceştia şi-au stabilit reşedinţa în România au fost reîntregirea familiei şi angajarea în muncă.

În cursul acestui an, peste 700 de cetăţeni străini au primit dreptul de a lucra, însă poliţiştii Biroului pentru Imigrări suţin că sunt şi persoane recrutate să muncească fără forme legale pe raza judeţului Vaslui.

Mircea Dan Gavril, şeful Biroului pentru Imigrări Vaslui: Pe linia prevenirii şi combaterii muncii nedeclarate a străinilor, în perioada analizată, au fost organizate 39 de activităţi de control, în urma cărora 13 străini au fost depistaţi în situaţii ilegale, cei mai mulţi provenind din Republica Moldova.

Poliţiştii Biroului pentru Imigrări Vaslui au precizat şi faptul că faţă de şase străini a fost instituită măsura nepermiterii intrării pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene pentru perioade cuprinse între şase luni şi cinci ani. Aceştia au încălcat fie perioada de şedere legală în România, fie au fost depistaţi cu acte false. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

