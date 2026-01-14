USV Iași a stabilit detaliile admiterii în anul universitar 2026-2027

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 14 ianuarie 2026, 10:53

Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USV) a stabilit condițiile, criteriile și calendarul admiterii pentru anul universitar 2026-2027, metodologiile specifice fiind aprobate în ultima ședință a Senatului.

Astfel, admiterea candidaților români se va realiza pe baza notelor obținute la probele de Bacalaureat, în mod concret este vorba despre nota de la proba scrisă de Limba și literatura română – 50% și nota de la o altă probă scrisă, la alegerea candidatului – 50 %. Doar la programele de învățământ organizate în dual, se va susține și un interviu care să permită evaluarea motivației candidaților, având în vedere participarea acestora la învățarea prin muncă.

În perioada 06 – 20 iulie 2026, va avea loc înscrierea pentru admiterea din prima sesiune, la domeniile Agronomie, Horticultură, Zootehnie, Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală, Ingineria produselor alimentare, Ingineria mediului, Biotehnologii, Biologie și Medicină veterinară. Doar în eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2026.

În perioada 06 aprilie 2026 – 19 iulie 2026, va fi deschisă platforma de preînscriere online, pentru toate programele de studii, din cadrul USV Iași, iar cei care doresc se pot preînscrie folosind această platformă.

La studiile de licenţă, numărul total de locuri solicitate Ministerului Educației şi Cercetării de către USV Iași este de peste 1000, din care aproape 800 locuri sunt propuse a fi cu finanțare de la bugetul de stat, la cele patru facultăți.

Tot în perioada 06 – 20 iulie 2026, se va desfășura înscrierea pentru Învățământul la Distanță (ID), la domeniile Agronomie, Inginerie și Management în Agricultură și Dezvoltare Rurală, Horticultură și Zootehnie, pentru care sunt disponibile 275 locuri cu taxă.

„ Procesul de admitere pentru programul de studii de Medicină Veterinară în limba engleză, presupune parcurgerea a patru etape distincte, din care amintim transmiterea dosarului de admitere, pe calea poștei electronice (27 aprilie – 05 iulie 2026) și susținerea online a interviului cu membrii comisiei de admitere, prevăzut pentru perioada 06-20 iulie 2026”, a transmis prof. univ. dr. Costel SAMUIL, prorector cu activitatea didactică.

La studii universitare de masterat, USV Iași va organiza concursul de admitere în perioada 06 – 16 iulie 2026, la Facultățile de Agricultură, Horticultură și Ingineria Resurselor Animale și Alimentare, care oferă absolvenților studiilor de licență o gamă largă de specializări foarte apreciate. (Comunicat Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad”)

