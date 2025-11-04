Un succes memorabil – Ateneul ieșean pe scenele din București

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2025, 06:50

În perioada 27–31 octombrie 2025, Ateneul Național din Iași a realizat la București un turneu de excepție, confirmând încă o dată statutul său de reper al teatrului românesc. Cinci spectacole, fiecare cu identitate și mesaj propriu, au cucerit publicul din capitală, demonstrând diversitatea artistică și excelența interpretativă care definesc instituția ieșeană.

Pe scena Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” – Sala Savoy, Maia Morgenstern a adus la viață Baltagul, impresionând prin forța și subtilitatea interpretării. La Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian”, Rădăcini, cu Cătălina Grama-Ipate, a explorat cu sensibilitate tema identității și a legăturii cu rădăcinile personale și colective. Sala Dalles a găzduit Take, Ianke și Cadîr, un spectacol plin de umor, în timp ce la Teatrul Evreiesc de Stat spectacolul Metoda G a provocat spectatorii la reflecție asupra dilemelor morale contemporane. Turneul s-a încheiat la Sala Luceafărul, cu spectacolul Dineu cu proști, ce a stârnit râsete și aplauze.

„Suntem onorați că am adus la București spectacolele Ateneului Național din Iași și că am avut alături un public numeros, care ne-a întâmpinat cu aplauze și emoție. Prezența lor, reacțiile calde și interesul pentru teatrul de calitate ne motivează să continuăm să promovăm teatrul românesc cu pasiune și profesionalism, să creăm spectacole relevante și să aducem valori culturale autentice în cât mai multe orașe din țară”, a declarat Mihai G. Marius-Andrei, manager interimar al Ateneului Național din Iași.

(Comunicat Ateneul Național din Iași)