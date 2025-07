UAIC a organizat Școala Internațională de Vară JASSY, ediția a 8-a

Publicat de Gabriela Rotaru, 21 iulie 2025, 16:49

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a organizat, în perioada 14–20 iulie 2025, cea de-a 8-a ediție a Școlii Internaționale de Vară JASSY (a Journey through life and hArd sciences, economicS, Social sciences and the tourism industrY), la care au participat 255 cursanți din 23 țări: Austria, Armenia, Bulgaria, Cehia, China, Cipru, Croația, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Letonia, Lituania, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Serbia, Slovenia, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia și România.

Sesiunea de deschidere a cursurilor a avut loc luni, 14 iulie 2025, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, în prezența rectorului UAIC, prof. univ. dr. Liviu-George MAHA, a coordonatorilor JASSY, precum și a mai multor cadre didactice care au susținut prelegeri sau au fost implicate în activitățile extracuriculare incluse în programul JASSY 2025.

Distribuția celor 255 participanți pe modulele JASSY a fost următoarea:

47 de cursanți la modulul interdisciplinar Biomolecular Horizons: Building a Sustainable Future in Life Sciences, coordonat de conf. univ. dr. habil. Alina Brândușa PETRE;

43 de cursanți la modulul interdisciplinar Hard Sciences: New Trends in Physics, Mathematics and Computer Science, coordonat de prof. univ. dr. habil. Ionuț TOPALĂ;

24 de cursanți la modulul interdisciplinar Political Culture and International Relations in Times of Crisis: Historical and Conceptual Dimensions, coordonat de conf. univ. dr. Gabriel LEANCA;

77 de cursanți la modulul interdisciplinar Tourism, Cultural Heritage, Storytelling, and the Art of Tour Guiding, coordonat de lect. univ. dr. Mihai BULAI;

30 de cursanți la modulul Finance and Value Creation for the Future, coordonat de conf. univ. dr. Silviu URSU;

34 de cursanți la modulul People, Purpose, and Performance: Transforming HR for Tomorrow’s Workplace, coordonat de lect. univ. dr. Carmen Claudia ARUȘTEI.

Elementul de noutate al ediției JASSY 2025 a fost organizarea fiecăruia dintre cele șase module ca program intensiv mixt în cadrul programului Erasmus+, care include o componentă virtuală obligatorie pe lângă cea fizică. De asemenea, șapte profesori, afiliați unor universități partenere ale UAIC din Bulgaria, Polonia și Turcia, au susținut prelegeri în cadrul a patru dintre modulele JASSY.

Modulul interdisciplinar Biomolecular Horizons: Building a Sustainable Future in Life Sciences a oferit studenților internaționali atât cunoștințe teoretice, cât și experiență practică în domeniul Științelor Vieții.

Programul a combinat biologia și chimia într-un cadru aplicat și modern, iar temele abordate au inclus codificarea ADN-ului pentru identificarea speciilor, biologia structurală şi înțelegerea rolului proteinelor în sănătatea umană, utilizarea enzimelor în viața de zi cu zi, soluții inovatoare pentru livrarea medicamentelor și lupta împotriva rezistenței la antibiotice. Activitățile s-au desfășurat în laboratoarele facultăților de Chimie și Biologie, fiind susținute de cadre didactice cu experiență în cercetare interdisciplinară.

Participanții la modulul Hard Sciences: New Trends in Physics, Mathematics and Computer Science au avut oportunitatea de a cunoaște subiecte captivante din fizică, matematică și informatică introduse de profesori din UAIC, dar și din Turcia și Bulgaria, prin prezentări și workshopuri practice: algoritmi de optimizare, realități mixte, inteligență artificială și machine learning, criptografie și Internet of Things, haos și auto-organizare, modele matematice în științele vieții, aplicații ale teoriei probabilităților, astronomie și interpretarea hărților cerești, precum și spectroscopie moleculară și fizica particulelor de înaltă energie. De asemenea, a fost inclusă o sesiune dedicată principiilor comunicării științifice, menită să faciliteze transmiterea clară și captivantă a informațiilor științifice.

Modulul interdisciplinar Political Culture and International Relations in Times of Crisis: Historical and Conceptual Dimensions a avut drept obiectiv relevarea interdependenței dintre modelele explicative utilizate în științele politice și metodele folosite în studiul istoriei moderne și contemporane a Europei. Aspectele teoretice au fost completate de studii de caz, atât din perspectiva relațiilor dintre state și a funcționării sistemului internațional, cât și din perspectiva gândirii politice, cu relevanță în conceptualizarea noțiunilor de criză și instabilitate.

Modulul Tourism, Cultural Heritage, Storytelling, and the Art of Tour Guiding a propus activități complexe: cursuri, ateliere, dezbateri și trasee ghidate. Tematicile abordate au vizat fie fenomenul turistic în ansamblu (promovarea patrimoniului turistic cultural sau natural, integrarea noilor tehnologii în turism, rolul climatului în turismul actual, importanța turismului rural, moștenirea comunismului, importanța brandului „Dracula” etc.), fie ghidajul turistic ca instrument de promovare a destinațiilor (tehnici de prezentare, structura prezentării obiectivelor culturale, folosirea limbajului corporal, competențe de comunicare, storytelling etc.).

Modulul Finance and Value Creation for the Future a oferit participanților o introducere în aspectele practice și teoretice ale deciziilor financiare responsabile luate de companii și rolului esențial al finanțelor în crearea de valoare pe termen lung atât pentru companie și acționarii săi, cât și pentru alte părți interesate și societate în ansamblu. Prin intermediul studiilor de caz și aplicațiilor în Excel, participanții au dobândit competențe de analiză și modelare financiară, esențiale pentru evaluarea performanței companiilor din perspectiva sustenabilității și rezilienței.

Studenții care au optat pentru People, Purpose, and Performance: Transforming HR for Tomorrow’s Workplace au avut ocazia de a dezbate provocările profesioniștilor de resurse umane întâlnite în principalele procese aferente managementului resurselor umane în contextul unui mediu tot mai incert, complex, dinamic, ambiguu și volatil. Participanții au avut ocazia să cunoască exemple concrete de transformare a activității de resurse umane în era digitală, precum și să lucreze individual sau în echipe multiculturale pentru găsirea de soluții la studiile de caz propuse. Activitățile și rolul poziției de HR Business Partner au fost subliniate atât în cadrul activităților din sală, cât și cu ocazia vizitei la compania Levi9.

Programul academic specific fiecăruia dintre cele șase module JASSY a fost completat de activități extracuriculare cu caracter socio-cultural: vizite ghidate în Palatul Universitar și în centrul urban, în Grădina Botanică, tur ghidat al centrului Iașiului cu Tramvaiul Cafenea, excursii pe patru trasee turistice diferite din regiunea de nord a Moldovei și vizitarea câtorva dintre cele mai importante obiective istorice și culturale ale zonei.

Mai multe informații despre Școala de Vară JASSY 2025 se găsesc aici: https://www.uaic.ro/en/jassy/.