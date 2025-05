Turneul Național Flautul Fermecat: Dans și Suspans al flautistului Ion Bogdan Ștefănescu ajunge la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 15 mai 2025, 10:33

Turneul Național Flautul Fermecat: Dans și Suspans începe pe 16 mai la Deva și continuă la Caracal (17 mai, Teatrul Național), București (19 mai, Ateneul Român), Iași (20 mai, Palatul Culturii), Bistrița (22 mai, Sala Pro Arte) și Zlatna (23 mai, Casa de Cultură ”Horea Popescu”).

După succesul din 2024 cu Jazzparale, virtuozul flautist Ion Bogdan Ștefănescu lansează un nou spectacol: Dans și Suspans. Alături de colaboratorii săi de încredere, pianistul Sorin Petrescu și percuționistul Doru Roman, artistul propune publicului o experiență muzicală inedită care explorează conexiunea primordială dintre muzică și dans.

Biletele pentru concertul de la București se găsesc aici: Turneul național Flautul fermecat: Dans și suspans – ticketing si înregistrare cu Oveit

Programul cuprinde lucrări diverse, de la suita din baletul Lacul lebedelor de Ceaikovski, la dansuri românești compuse de Tiberiu Brediceanu și lucrări de Richard Galliano, Johnny Răducanu, Phil Coulter sau G.Fr. Händel în aranjamentul lui Mervyn Warren. Spectacolul propune o călătorie dinamică prin stiluri variate: vals, tango, bossa nova, horă, brâu, joropo și dansuri irlandeze.

”Muzica și dansul s-au născut îngemănate – ritmul sunetelor cu ritmul corpului. Așa suntem purtați, în același timp, cu picioarele pe pământ și cu capul în nori”, spune Ion Bogdan Ștefănescu, care promite momente interactive cu publicul și tranziții surprinzătoare între genuri muzicale.

Ion Bogdan Ștefănescu, protagonist al Turneului Național Flautul Fermecat inițiat în 2012, este solist al Filarmonicii ”George Enescu” și profesor la Universitatea Națională de Muzică București. Cariera sa impresionantă include peste o mie de recitaluri și concerte clasice, participări la zeci de festivaluri internaționale, crearea unor ansambluri inedite – Flaut Power și Barock Orchestra – precum și colaborări cu muzicieni din cele mai variate genuri muzicale: Johnny Răducanu, Mircea Tiberian, Mike Godoroja, Berti Barbera, Nicu Patoi, Grigore Leșe sau celebra formație Iris.

Ion Bogdan Ștefănescu cântă la un flaut Muramatsu de 18K.

Turneul Național Flautul Fermecat: Dans și Suspans este un turneu Pro Contemporania 20 din seria Turnee de Poveste.

ITINERAR

16 mai – Deva, Sala Pro Arte

17 mai – Caracal, Teatrul Naţional

19 mai – București, Ateneul Român

20 mai – Iași, Palatul Culturii

22 mai – Bistrița, Palatul Culturii

23 mai – Zlatna, Casa de Cultură ”Horea Popescu”

PROGRAM MUZICAL

P.I. Ceaikovski – Suită din baletul Lacul lebedelor

Tiberiu Brediceanu – Trei dansuri românești

Richard Galliano – Valse, Tango pour Claude, Christopher’s Bossa, Sertao

Johnny Răducanu – Baroc Blues

Moisés Moleiro – Joropo

Phil Coulter – Suită irlandeză

G.Fr. Händel / Mervyn Warren – Alleluia

Partener de tradiţie: JTI

Partener de mobilitate: Animawings

Parteneri instituţionali : Institutul Cultural Român, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română

Parteneri: The Culture Club

Sponsori: Orkla Foods, Grand Hotel Continental, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmbureşti

Partener privilegiat : European Academy of Science and Arts

Parteneri culturali şi organizatori locali: Filarmonica ”George Enescu” din Bucureşti, Ateneul Naţional din Iaşi, Palatul Culturii din Iaşi, Centrul Cultural ”Drăgan Muntean” Deva, Primăria Municipiului Deva, Colegiul Național ”Decebal” din Deva, Primăria Municipiului Bistriţa, Centrul cultural ”George Coşbuc” din Bistriţa, Palatul Culturii din Bistriţa, Primăria Caracal, Teatrul Naţional Caracal, Asociaţia culturală Culture Joy, Asociaţia pentru comunicare, transparenţă şi artă ACTA, Primăria Zlatna

Parteneri media: Mediatrust, România TV, Liternet, Agenția de carte, Ziarul Metropolis, RFI România, Cronicari digitali, www.demilioane.ro, Ordinea Zilei.

BIOGRAFII

Flautistul Ion Bogdan Ștefănescu și-a început cariera la 14 ani, în 1983, ca solist pe scena Ateneului Român. De atunci până în prezent a susținut peste o mie de recitaluri și concerte, în România și în străinătate. Este solist al Filarmonicii “George Enescu”, profesor la catedra de flaut din cadrul Universității Naționale de Muzică București și membru al European Academy of Sciences and Arts, Salzburg. A Absolvit Universitatea Națională de Muzică în 1993, la clasa flautistului Virgil Frâncu. În 1996, a obținut titlul de Master of Music la Universitatea Illinois, Urbana-Champaign, S.U.A, sub îndrumarea renumitului flautist Alexander Murray, iar în 2002, pe cel de Doctor în Muzică la Universitatea Națională de Muzică din București, la clasa compozitorului Octavian Nemescu. Și-a desăvârșit pregătirea profesională sub îndrumarea unor mari flautiști precum James Galway (Reggio Emilia, Italia – 2003 și Weggis, Elvetia – 1995), Wolfgang Schultz (München, Germania – 1992), Alain Marion (Nisa, Franța – 1990), Pierre Yves Artaud (Darmstadt, Germania – 1990). A participat la multe festivaluri naționale și internaționale: Festivalul „George Enescu”, Săptămâna Internațională a Muzicii Noi, Cluj, Modern, Meridian, Intrada, Wien Modern, Culture Escape, Zeit für Neue Musik, Festivalul Steingreber, British Flute Society Convention, Convenția Flautiștilor Americani etc. Este membru fondator al Trio Brio (2025) și al ansamblurilor “Pro Contemporania” (1990), “Profil” (2003), “Silvestri” (2019), “Affresco” (2020), fondator al ansamblurilor “Barock Orchestra” (2006) și ”Flaut Power” (2016), membru al Trio-ului „Contraste”, alături de pianistul Sorin Petrescu și percuționistul Doru Roman și membru al cvintetului “George Enescu”. Cântă la un flaut Muramatsu 18K. Din anul 2012, este protagonistul binecunoscutului Turneu Național “Flautul Fermecat”. În cele 13 ediții a prezentat programe dintre cele mai inventive și atractive.

A primit numeroase distincții: Premiul Revelația anului 2024 pentru formația Flaut Power, Premiul “Constantin Brâncuși”(2018), Premiul Uniunii Compozitorilor pentru interpretare în cadrul “Trio Contraste” (2011), „Meritul Cultural” în grad de Cavaler (2011) Premiul Uniunii Compozitorilor pentru interpretare solistică (2009), Medalia “Meritul Cultural” (2007), Premiul Clubului “Liones” pentru cea mai bună interpretare din cadrul seminarului condus de James Galway (2004), Premiul « Cella Delavrancea » pentru merite în cultură (1991), Premiul Conservatorului « George Dima » (1987); Premiul I, “Concertino”, Praga (1986), Premiul I la Concursul Naţional de Flaut, Bucureşti (1985), Diploma de Merit, « G.B.Viotti », Vercelli, Italia (1984). A realizat, de-a lungul anilor, un număr impresionant de înregistrări, peste 50 de CD-uri publicate în România și în străinătate. Din 2012 este membru al Uniunii Scriitorilor din România (până în prezent a publicat 15 cărți), iar din 2023 este membru al Academiei Europene pentru Științe și Arte de la Salzburg.

Pianistul Sorin Petrescu şi-a început studiile muzicale la Liceul de Muzică „Ion Vidu“ din oraşul natal, continuându-le apoi la Conservatorul „Ciprian Porumbescu“ (astăzi Universitatea Națională de Muzică) din Bucureşti la clasa profesorului Constantin Ionescu Vovu. În anii 1980 şi 1981 a participat la cursurile de vară ale Seminarului Internaţional de la Weimar, la clasa de măiestrie a pianistului Rudolf Kehrer. Din anul 1982, Sorin Petrescu este pianist (în prezent solist concertist) al Filarmonicii „Banatul“, desfăşurând o bogată activitate solistică. Este binecunoscut ca pianist al Trio-ului “Contraste”, în care s-a remarcat prin promovarea susținută a muzicii contemporane. Sorin Petrescu a fost distins cu Premiul I la concursurile naţionale ale muzicienilor profesionişti în 1983, 1985, 1987, 1989, cu Premiul Revistei „Astra“ din Braşov (1988), Premiul Criticilor Muzicali (1989), Premiul Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. Este de asemenea laureat cu Premiul II al Concursului Internaţional de pian de la Mazara (Italia). A participat în cadrul mai multor festivaluri muzicale precum: Festivalul „George Enescu“ (1988, 1991, 2007), Festivalul Internaţional de la Varna (Bulgaria), Festivalul pentru Europa de Răsărit de la Bergen (Norvegia), Festivalurile de muzică contemporană de la Darmstadt (Germania), Bogota (Columbia), „East-West Festival“ – Amsterdam (Olanda), „The New Music Festival“ – Huddersfield (Marea Britanie), „Musicorama“ (Hong Kong). A concertat şi în China, Polonia, Ungaria, Germania, Olanda, Franţa, Elveţia, Taiwan.

Percuționistul Doru Roman este absolvent al Conservatorului de Muzică “Gheorghe Dima” din Cluj- Napoca, la clasa maestrului Grigore Pop, promoția 1986. În același an, a devenit membru al Orchestrei Operei Române din Timișoara. Din anul 1990, este membru al Orchestrei Filarmonicii “Banatul” din Timișoara și solist-concertist începând din toamna anului 2007. Doru Roman este profesor de percuție la Facultatea de Muzică din cadrul Universității de Vest – Timișoara, fiind doctor în muzică. Este membru al Orchestrei Internaționale “Europa Symphony” – Viena, al Orchestrei Metropolitane din București, al Ansamblului de percuție din Cluj-Napoca și al “Old Dixeland Jazz Band” din Timișoara. De asemenea, Doru Roman este cunoscut în calitate de coordonator al Ansamblului “Percutissimo” al Facultății de Muzică din Timișoara, al Ansamblului “Jimbo-Drums”, de membru al Trio-ului “Contraste”, precum și al Trioului “Gentis”. A fost distins cu numeroase premii: Premiul I la concursurile naționale de percuție (1978-1982, 1986), Premiul Criticilor din România (1985), Premiul Special la Festivalul de Jazz de la Sibiu (1986), Premiul “Pro Cultura Timisiensis” și Premiul UCMR (2008), Premiul “Pro Juventute” (2012). A participat la numeroase festivaluri internaționale și a susținut recitaluri în Olanda, Elveția, Belgia, Italia, Bulgaria, Austria, Ungaria, Franța, Spania, China, Columbia, Danemarca, Anglia, Germania, Polonia și Taiwan.