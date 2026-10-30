TUIAȘI acordă și în anul universitar 2026-2027 burse sociale pentru 1.758 de studenți

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 octombrie 2026, 14:10

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIAȘI) continuă să acorde, în anul universitar 2026-2027, burse sociale pentru 1.758 de studenți, menținând numărul burselor acordate în anul universitar precedent. Cuantumul fiecărei burse este de 925 de lei lunar, pentru perioada octombrie 2026 – iunie 2027. Bursele sunt acordate integral, indiferent de numărul zilelor de activitate didactică din fiecare lună.

Pentru studenții proveniți din medii socio-economice defavorizate, bursa socială constituie o formă esențială de sprijin financiar, contribuind la asigurarea stabilității necesare desfășurării activităților academice. În acest context, menținerea numărului de burse acordate reflectă preocuparea universității pentru susținerea parcursului educațional al studenților, în concordanță cu obiectivul național de prevenire și reducere a abandonului universitar.

Până la sfârșitul anului 2026, plata burselor este asigurată integral din bugetul universității

În perioada octombrie – decembrie 2026, plata burselor sociale este asigurată integral din bugetul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Începând cu luna ianuarie 2027, sumele aferente burselor sociale pentru perioada ianuarie – iunie 2027 vor fi decontate prin proiectul PEO ECHITATE, „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar” (cod SMIS 322473). Această modalitate de finanțare nu implică modificări pentru studenții beneficiari, cuantumul burselor fiind menținut pe întreaga perioadă de acordare.

Parte a unui program național de sprijin pentru peste 36.000 de studenți

Măsurile implementate la nivelul TUIAȘI se înscriu într-un program național prin care peste 36.000 de studenți din instituțiile de învățământ superior beneficiază de burse sociale în cuantum de 925 de lei lunar, potrivit informațiilor comunicate de Ministerul Educației și Cercetării și de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

Proiectul este implementat de UEFISCDI, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, fiind cofinanțat din Fondul Social European+, prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, și din bugetul național. Conform precizărilor transmise instituțiilor de învățământ superior, fiecare universitate menține în anul universitar 2026-2027 numărul burselor sociale acordate în anul universitar 2025-2026.

„Investiția în studenți, o prioritate a TUIAȘI”

„Decizia de a acorda și în acest an universitar cele 1.758 de burse sociale este asumată de întreaga conducere a universității și respectă precizările Ministerului Educației și Cercetării și ale UEFISCDI. Până la sfârșitul anului 2026, plătim integral toate bursele sociale din fondurile universității, prin suplimentări de buget. Grija față de studenți este pentru noi o preocupare constantă și se vede în fiecare decizie administrativă și financiară pe care o luăm. Un student care nu mai trebuie să aleagă între chirie, masă și cursuri rămâne în universitate și își termină studiile. Pentru TUIAȘI, aceasta este cea mai bună investiție”, a declarat prof. univ. dr. ing. Dan Cașcaval, rectorul TUIAȘI.

Sprijinul financiar și infrastructura socială, componente complementare ale politicilor pentru studenți

La nivelul TUIAȘI, acordarea burselor sociale este completată de investițiile în infrastructura universitară, în special în modernizarea spațiilor de cazare și în îmbunătățirea condițiilor de viață din Campusul Studențesc „Tudor Vladimirescu”.

În cadrul proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), universitatea a reabilitat și modernizat căminele T9, T10 și T11, precum și sala de sport din campus. Cel puțin 40% dintre locurile de cazare din cele trei cămine sunt rezervate studenților proveniți din medii defavorizate, măsură care contribuie la facilitarea accesului acestora la condiții de locuire îmbunătățite.

„Pentru noi, sprijinul pentru studenți înseamnă două lucruri: bursa socială și condiții bune de cazare. Prin PNRR am reabilitat și modernizat căminele T9, T10 și T11 și sala de sport din Campusul «Tudor Vladimirescu». Cel puțin 40% din locurile din aceste cămine sunt rezervate studenților din medii defavorizate, adică celor care au cea mai mare nevoie de ele. Când un student are bursă și locuiește într-un cămin modern, eficient energetic, îi este mai ușor să se concentreze pe studii și să meargă mai departe”, a declarat prof. univ. dr. ing. Bogdan Istrate, prorector responsabil de relația cu studenții.

Prin menținerea celor 1.758 de burse sociale și continuarea investițiilor în infrastructura destinată studenților, TUIAȘI își consolidează măsurile instituționale de susținere a accesului la educație și de reducere a vulnerabilităților care pot afecta continuitatea studiilor universitare.