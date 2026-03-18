Prima pagină » Știri » Regional » Trei festivaluri de film la Cinema Ateneu Iași, în luna martie

Trei festivaluri de film la Cinema Ateneu Iași, în luna martie

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 martie 2026, 14:33

Cinema Ateneu Iași aduce în luna martie trei festivaluri internaționale de film, oferind publicului o selecție diversă de producții contemporane și clasice, din Italia, Franța și Japonia.

🇮🇹 Festivalul de Film Visuali Italiane

📅 21 – 22 martie 2026, bilete online pe cinemaiasi.ro/visuali-italiane/

Iașul devine, pentru un weekend, gazda uneia dintre cele mai interesante selecții de film italian recent. Pe 21 și 22 martie, la Cinema Ateneu, festivalul Visuali Italiane – Noua Cinematografie Italiană în România aduce patru filme semnate de unii dintre cei mai apreciați cineaști italieni ai momentului.

Două seri, patru povești foarte diferite: de la Veneția secolului al XVIII-lea și întâlnirea cu Antonio Vivaldi, până la filme contemporane despre dragoste, alegeri dificile și relații care ne pot schimba viața.

Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=SqifxQzbUHw

Program:

  • 21 martie, 18:00 – Trei mese pe zi (r. Isabel Coixet)
  • 21 martie, 20:30 – Primăvara (r. Damiano Michieletto)
  • 22 martie, 18:00 – Scurtă poveste de dragoste (r. Ludovica Rampoldi)
  • 22 martie, 20:00 – Afară (r. Mario Martone)

🇫🇷 Festivalul Filmului Francez

📅 25 – 26 martie 2026, bilete online pe cinemaiasi.ro/festivalul-filmului-francez/

În cadrul Lunii Francofoniei, Festivalul Filmului Francez ajunge la cea de-a 30-a ediție, fiind unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinematografiei franceze din România.

Festivalul propune o selecție de peste 30 de filme și marchează lansarea unor noi programe dedicate tinerilor și educației cinematografice.

Această ediție aniversară reprezintă unul dintre momentele de vârf ale Lunii Francofoniei. Ea este coorganizată de cele cinci Alianțe Franceze membre ale rețelei din România și de cele patru filiale ale Institutului Francez. „Cu o tradiție de 30 de ani, festivalul s-a impus ca un reper esențial pentru cinefili și ca un spațiu privilegiat al dialogului intercultural, datorită unei programări exigente, deschise către marile teme contemporane și noile forme de expresie cinematografică.” spune Armand Paulais – Coordonator al ediției de anul acesta.

Program:

  • 25 martie, 18:00 – Atașamentul (r. Carine Tardieu)
  • 25 martie, 20:00 – Străinul (r. François Ozon)
  • 26 martie, 18:00 – Cazul 137 (r. Dominik Moll)
  • 26 martie, 20:30 – Cântecul pădurii (r. Vincent Munier)

🇯🇵 Festivalul de Animație Japoneză: Izanagi

📅 28 – 29 martie 2026, bilete online pe bilete.izanagi.ro/?hall=cinema-ateneu-iasi

Festivalul IZANAGI revine cu ediția a VI-a și propune o explorare a temei alterității printr-o selecție de 7 filme de animație japoneză.

Programul aduce în prim-plan povești despre identitate, marginalitate și umanitate, incluzând titluri clasice și producții recente.

Program:

  • 28 martie
    • 14:30 – A New Dawn (r. Yoshitoshi Shinomiya)
    • 17:00 – Tokyo Godfathers (r. Satoshi Kon)
    • 20:00 – Cowboy Bebop: The Movie (r. Shinichirō Watanabe)
  • 29 martie
    • 12:30 – 5 Centimeters per Second (r. Makoto Shinkai)
    • 14:30 – Only Yesterday (r. Isao Takahata)
    • 17:30 – Angel’s Egg (r. Mamoru Oshii)
    • 20:00 – Jin-Roh (r. Hiroyuki Okiura)

Biletele sunt disponibile la casieria Ateneului Național din Iași și online pe cinemaiasi.ro. Toate proiecțiile au loc la Cinema Ateneu Iași.

