Toamna începe cu Raliul Iașului – etapa a VI-a din Campionatul Național de Raliuri 2025

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 septembrie 2025, 17:01

Vineri, 5 septembrie 2025: Start Festiv & SuperSpeciala Râpa Galbenă

După Shakedown-ul de la Bârnova, evenimentul debutează oficial vineri seară cu startul festiv în fața Palatului Culturii, urmat de SuperSpeciala Râpa Galbenă, un moment spectaculos dedicat publicului, în inima orașului.

Sâmbătă, 6 septembrie 2025: macadam de top, adrenalină și spectacol nocturn

Sâmbăta aduce cinci probe speciale, trei distincte și 87 de kilometri de luptă cu secundele. Zonele emblematice Cioca Boca și Mădârjac sunt, desigur, în program, fiecare cu câte două treceri. Ziua se încheie cu electrizanta probă de noapte Resonance, într-un decor spectaculos cu foc de tabără, jocuri de lumini și zone speciale pentru spectatori.

Duminică, 7 septembrie 2025: revine proba Păun + spectacol la Dobrovăț și Ciurea

Duminică revine în program proba de 7,5 kilometri Păun, iar traseul Dobrovăț–Ciurea aduce din nou săritorile artificiale și atmosfera de festival cu bunătăți tradiționale. Totul se încheie cu festivitatea de premiere, duminică după-amiază, tot în fața Palatului Culturii.

Raliul Iașului 2025 însumează 142,3 kilometri pe 10 probe speciale, șase distincte. Comandamentul raliului este la Hotel Internațional. Amplasamentul Parcului Service a rămas neschimbat, în zona Palatului Culturii, la fel și parcul închis de pe pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în fața Primăriei Municipiului Iași.

„Iașul a reușit de fiecare dată să puncteze acest eveniment de succes din două motive. În primul rând, suntem un oraș mare, vizibil, iubit de români și nu numai, vibrant, cu o ofertă bogată de evenimente. Al doilea motiv este că am tratat întotdeauna cu maximă responsabilitate această competiție, reușind s-o punem pe primul loc în topul celor mai bine organizate raliuri din România.

Mult succes competitorilor și mulțumesc tuturor celor care s-au implicat și se implică în organizarea acestui raliu!”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Restricții de circulație pentru buna desfășurare a Raliului Iașului 2025

Desfășurarea Raliului Iașului 2025 septembrie va presupune luare unor măsuri de siguranță a circulației rutiere pe unele artere din municipiu.

Astfel, traficul rutier va fi închis / restricționat în zonele și, respectiv, perioadele:

– aleea de acces din fața Palatului Culturii (linii de tramvai) și Piața Palatului Culturii, până pe 7 septembrie 2025, ora 23.00 – pentru montarea scenei pentru festivități, a zonei de recuperare și de verificări tehnice și a parcului service;

– strada I. C. Brătianu (tronsonul cuprins între strada Agatha Bârsescu și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt) și bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între strada I. C. Brătianu și strada 14 Decembrie 1989), până pe 7 septembrie 2025, ora 23.00 – pentru organizarea parcului închis securizat;

– strada Păcurari (tronsonul de la intersecția cu strada Anastasie Fătu până la Pasajul Mihai Eminescu), strada Anastasie Fătu, strada Gheorghe Lascăr, strada Râpa Galbenă, strada Gării (tronsonul de la strada Râpa Galbenă până la strada Arcu) și bulevardul Independenței (de la Pasajul Mihai Eminescu până la strada Nicolae Bălcescu), în data de 5 septembrie 2025, în intervalul orar 18.00 – 23.00 (cu amenajare din 4 septembrie 2025 și eliberarea spațiului până pe 6 septembrie 2025) – pentru organizarea SuperSpecialei Râpa Galbenă. (Comunicat)

