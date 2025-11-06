Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Teatrul Luceafărul Iași: Teatru în mișcare – TRAMVAIUL GÂNDURILOR

Teatrul Luceafărul Iași: Teatru în mișcare – TRAMVAIUL GÂNDURILOR

Teatrul Luceafărul Iași: Teatru în mișcare – TRAMVAIUL GÂNDURILOR

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 11:26


Teatru în mișcare – TRAMVAIUL GÂNDURILOR

Un teatrolog, Oltița Cîntec, care a avut ideea, un regizor, Cristi Avram, care a scris textul și a coordonat echipa de creație alcătuită din 8 actori (Doamna – Liliana Mavriș-Vârlan / Ileana Ocneanu, Domnul – George Cocoș / Claudiu Gălățeanu, Tânărul – Cosmin Rotariu / Dragoș Maftei,

Tânăra – Camelia Dilbea / Alexia Botezatu), doi parteneri – Compania Transport Public Iași și Asociația TramClub coordonată de Silviu-Teodor Stanciu au pus la cale un proiect de teatru în mișcare: TRAMVAIUL GÂNDURILOR. Scena e neconvențională, tramvaiul aniversar Teatrul Luceafărul Iași -75 de ani de existență, a avut premiera în Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași 2025, a făcut impresie foarte bună prin neobișnuitul lui și conceptul estetic.

Îl puteți (re)vedea duminică, 9 noiembrie, de la ora 13, 13.30, 14 sau 14.30. Plecarea e de la rond Tg. Cucu, se merge pe traseul Tudor Vladimirescu-Podu Roș-Tg Cucu, fiecare reprezentație durează 30 minute și se adresează publicului cu vârsta peste 14+.

„Călătoria aceasta în ficțiune, în ceea ce gândim e, vă garantez, o experiență care merită trăită. Teatrul trebuie să fie inovativ, îndrăzneț, să surprindă, iar Tramvaiul gândurilor exact asta face.”, precizează Oltița Cîntec. Cristi Avram spune că „o călătorie cu tramvaiul pare, de cele mai multe ori, un traseu banal. Ne frământă destinația și nu drumul. Ne îndreptăm spre ea cu mintea plină care ar vrea parcă să grăbească viteza tramvaiului și cu privirea pierdută. Și totuși, tocmai drumul ne oferă luxul rar al rătăcirii. E în tramvai o tăcere specială, una în care gândurile au timp să se reașeze, să călătorească la rândul lor. Dar dacă, pentru câteva clipe, ne-am verbaliza gândurile?”

Biletele se pot achiziționa de pe platforma bilet.ro, de la casieria Teatrului sau înainte de fiecare spectacol-cursă în Tg Cucu, la Rond, la urcare în tramvai.

Etichete:
Liderii lumii se reunesc în Brazilia înaintea COP30
Prim plan joi, 6 noiembrie 2025, 11:46

Liderii lumii se reunesc în Brazilia înaintea COP30

Înainte de deschiderea oficială a conferinţei anuale a ONU privind schimbările climatice, zeci de lideri mondiali se întâlnesc joi şi vineri...

Liderii lumii se reunesc în Brazilia înaintea COP30
(AUDIO) Patronul unei ferme de păsări din Vaslui, reținut într-un dosar de corupție
Prim plan joi, 6 noiembrie 2025, 09:37

(AUDIO) Patronul unei ferme de păsări din Vaslui, reținut într-un dosar de corupție

Patronul unei ferme de păsări din Vaslui, cu o cifră de afaceri de 90 de milioane de euro, a fost reținut, ieri, într-un dosar de corupție, în...

(AUDIO) Patronul unei ferme de păsări din Vaslui, reținut într-un dosar de corupție
Iași: La Galeria de Artă „Absida” debutează vineri evenimentul literar „Traduceri și traducători”
Prim plan joi, 6 noiembrie 2025, 09:28

Iași: La Galeria de Artă „Absida” debutează vineri evenimentul literar „Traduceri și traducători”

Vineri 7 noiembrie 2025 ora 13, la Galeria de Artă „Absida” va debuta o nouă manifestare literară de excepție: Traduceri și traducători....

Iași: La Galeria de Artă „Absida” debutează vineri evenimentul literar „Traduceri și traducători”
Prim plan joi, 6 noiembrie 2025, 09:01

O femeie a fost accidentată mortal de un tren, în noaptea de miercuri spre joi, în staţia din oraşul Roznov, a informat Inspectoratul de...

Prim plan joi, 6 noiembrie 2025, 07:49

Nicuşor Dan: Capacități militare suplimentare vor fi aduse pe întreg Flancul Estic

Revigorarea industriei de apărare, colaborarea pentru asigurarea securităţii în spaţiul euroatlantic, necesitatea majorării cheltuielilor de...

Nicuşor Dan: Capacități militare suplimentare vor fi aduse pe întreg Flancul Estic
Prim plan joi, 6 noiembrie 2025, 07:15

(AUDIO) 58 de școli din județul Iași vor utiliza, de luna aceasta, programul ”Mate Remedial”

58 de școli din județul Iași vor utiliza, de luna aceasta, programul ”Mate Remedial”, lansat de Ministerul Educației în parteneriat cu Banca...

(AUDIO) 58 de școli din județul Iași vor utiliza, de luna aceasta, programul ”Mate Remedial”
Prim plan joi, 6 noiembrie 2025, 06:49

Percheziţii la Ministerul Sănătăţii într-un dosar privind diplome medicale false obţinute în Republica Moldova

12 medici care susţin că şi-ar fi făcut specializările în Republica Moldova sunt cercetaţi în România pentru că ar fi folosit diplome false...

Percheziţii la Ministerul Sănătăţii într-un dosar privind diplome medicale false obţinute în Republica Moldova
Prim plan joi, 6 noiembrie 2025, 06:15

Filmul „Mirese”, în regia lui Pantelis Voulgaris, proiectat pentru publicul ieşean

Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a municipiului Iaşi vă invită să participaţi la proiecţia filmului artistic „Mirese” în regia lui...

Filmul „Mirese”, în regia lui Pantelis Voulgaris, proiectat pentru publicul ieşean