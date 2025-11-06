Teatrul Luceafărul Iași: Teatru în mișcare – TRAMVAIUL GÂNDURILOR

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 noiembrie 2025, 11:26



Teatru în mișcare – TRAMVAIUL GÂNDURILOR

Un teatrolog, Oltița Cîntec, care a avut ideea, un regizor, Cristi Avram, care a scris textul și a coordonat echipa de creație alcătuită din 8 actori (Doamna – Liliana Mavriș-Vârlan / Ileana Ocneanu, Domnul – George Cocoș / Claudiu Gălățeanu, Tânărul – Cosmin Rotariu / Dragoș Maftei,

Tânăra – Camelia Dilbea / Alexia Botezatu), doi parteneri – Compania Transport Public Iași și Asociația TramClub coordonată de Silviu-Teodor Stanciu au pus la cale un proiect de teatru în mișcare: TRAMVAIUL GÂNDURILOR. Scena e neconvențională, tramvaiul aniversar Teatrul Luceafărul Iași -75 de ani de existență, a avut premiera în Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr Iași 2025, a făcut impresie foarte bună prin neobișnuitul lui și conceptul estetic.

Îl puteți (re)vedea duminică, 9 noiembrie, de la ora 13, 13.30, 14 sau 14.30. Plecarea e de la rond Tg. Cucu, se merge pe traseul Tudor Vladimirescu-Podu Roș-Tg Cucu, fiecare reprezentație durează 30 minute și se adresează publicului cu vârsta peste 14+.

„Călătoria aceasta în ficțiune, în ceea ce gândim e, vă garantez, o experiență care merită trăită. Teatrul trebuie să fie inovativ, îndrăzneț, să surprindă, iar Tramvaiul gândurilor exact asta face.”, precizează Oltița Cîntec. Cristi Avram spune că „o călătorie cu tramvaiul pare, de cele mai multe ori, un traseu banal. Ne frământă destinația și nu drumul. Ne îndreptăm spre ea cu mintea plină care ar vrea parcă să grăbească viteza tramvaiului și cu privirea pierdută. Și totuși, tocmai drumul ne oferă luxul rar al rătăcirii. E în tramvai o tăcere specială, una în care gândurile au timp să se reașeze, să călătorească la rândul lor. Dar dacă, pentru câteva clipe, ne-am verbaliza gândurile?”

Biletele se pot achiziționa de pe platforma bilet.ro, de la casieria Teatrului sau înainte de fiecare spectacol-cursă în Tg Cucu, la Rond, la urcare în tramvai.