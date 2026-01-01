Ascultă Radio România Iași Live
Taxa de salubrizare din municipiul Suceava crește semnificativ începând cu 1 ianuarie 2026

Publicat de Andreea Drilea, 1 ianuarie 2026, 09:05

Taxa de salubrizare din municipiul Suceava crește semnificativ începând cu 1 ianuarie 2026.

Sucevenii vor plăti cu aproape 70% mai mult pentru acest serviciu, unul dintre cele mai costisitoare din structura taxelor locale, deoarece este calculat în funcție de numărul de persoane.

Conform noilor valori, taxa de salubrizare pentru persoanele fizice va fi de 25 de lei pe persoană, pe lună, față de 15 lei în prezent. Asta înseamnă 300 de lei pe an pentru fiecare membru al familiei. De exemplu, o familie cu trei copii va achita, doar pentru salubrizare, 1.500 de lei pe an, sumă care se adaugă celorlalte taxe și impozite locale.

Majorarea reprezintă o creștere de 66,66% față de nivelul actual.

Taxa de salubrizare va crește și pentru persoanele juridice – firme, PFA și alte forme de activitate economică. Începând cu 2026, acestea vor plăti 15 lei pe angajat, pe lună, inclusiv în cazul asociaților, dacă nu există angajați. Astfel, taxa anuală va ajunge la 180 de lei pentru fiecare angajat.

(Radio Iaşi/Adriana Dascălu/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

