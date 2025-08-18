Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » Suceava: Un bărbat a murit după ce a căzut într-o fântână

Suceava: Un bărbat a murit după ce a căzut într-o fântână

Suceava: Un bărbat a murit după ce a căzut într-o fântână

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 august 2025, 10:35 / actualizat: 18 august 2025, 12:12

Un bărbat în vârstă de 57 de ani a murit, luni, după ce a căzut într-o fântână din localitatea Mihoveni, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, bărbatul a fost scos din fântână de pompieri şi a fost supus manevrelor de resuscitare, însă a fost declarat decesul acestuia.

‘Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Suceava au fost solicitaţi să intervină în cursul dimineţii pentru extragerea unui bărbat căzut într-o fântână pe raza localităţii Mihoveni. La faţa locului s-au deplasat o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere dotată cu accesorii specifice şi o ambulanţă SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj SAJ tip C cu medic. Cu ajutorul accesoriile specifice din dotarea autospecialelor, pompierii militari au extras din fântâna cu adâncimea de aproximativ 30 de metri, un bărbat în vârstă de 57 de ani, în stare de inconştienţă. Din nefericire, după aplicarea protocolului de resuscitare, medicul aflat la faţa locului a declarat decesul bărbatului’, au transmis oficialii ISU. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)

Etichete:
Premierul Ilie Bolojan se întâlneşte cu reprezentanţii Asociaţiei Magistraţilor pentru a discuta despre reforma pensiilor acestora
Prim plan luni, 18 august 2025, 11:31

Premierul Ilie Bolojan se întâlneşte cu reprezentanţii Asociaţiei Magistraţilor pentru a discuta despre reforma pensiilor acestora

Premierul Ilie Bolojan are la această oră o întâlnire cu reprezentanţii Asociaţiei Magistraţilor pentru a clarifica unele aspecte...

Premierul Ilie Bolojan se întâlneşte cu reprezentanţii Asociaţiei Magistraţilor pentru a discuta despre reforma pensiilor acestora
Caravana SFR revine la Vaslui, în cadrul Zilelor Municipiului. Ediția a 6-a îl are ca invitat special pe actorul Marcel Iureș
Prim plan luni, 18 august 2025, 10:06

Caravana SFR revine la Vaslui, în cadrul Zilelor Municipiului. Ediția a 6-a îl are ca invitat special pe actorul Marcel Iureș

Caravana SFR revine la Vaslui, în cadrul Zilelor Municipiului Ediția a 6-a îl are ca invitat special pe actorul Marcel Iureș   După încheierea...

Caravana SFR revine la Vaslui, în cadrul Zilelor Municipiului. Ediția a 6-a îl are ca invitat special pe actorul Marcel Iureș
Șase proiecte educaționale din Bârlad primesc finanțare totală de 245.000 lei prin programul național Fondul pentru un viitor mai bun în comunități
Prim plan luni, 18 august 2025, 10:02

Șase proiecte educaționale din Bârlad primesc finanțare totală de 245.000 lei prin programul național Fondul pentru un viitor mai bun în comunități

Copiii și tinerii din Bârlad vor beneficia de activități educaționale diverse, creative și incluzive, prin șase inițiative pentru educație...

Șase proiecte educaționale din Bârlad primesc finanțare totală de 245.000 lei prin programul național Fondul pentru un viitor mai bun în comunități
Un cutremur, cu magnitudinea de 3, s-a produs în judeţul Vrancea
Prim plan luni, 18 august 2025, 09:32

Un cutremur, cu magnitudinea de 3, s-a produs în judeţul Vrancea

Un cutremur slab, cu magnitudinea de 3, s-a produs azi-dimineaţă, la ora 3:15 minute, în judeţul Vrancea, potrivit Institutului Naţional de...

Un cutremur, cu magnitudinea de 3, s-a produs în judeţul Vrancea
Prim plan luni, 18 august 2025, 09:00

Social-democraţii se reunesc astăzi în şedinţă

PSD are obiecţii legate de măsurile incluse în ordonanţa de urgenţă care reglementează situaţia proiectelor de investiţii finanţate prin...

Social-democraţii se reunesc astăzi în şedinţă
Prim plan luni, 18 august 2025, 07:36

Avertizări de instabilitate atmosferică în aproape jumătate de ţară

Mai bine de un sfert din ţară este avertizată cu vreme instabilă până diseară la ora 23:00. Este vorba de un cod galben care va intra în...

Avertizări de instabilitate atmosferică în aproape jumătate de ţară
Prim plan luni, 18 august 2025, 07:00

Proiectele de investiţii care nu vor putea fi terminate în următorul an nu vor mai primi bani prin PNRR

Proiectele de investiţii care nu vor putea fi terminate în următorul an nu vor mai primi bani prin PNRR, prevede un proiect de ordonanţă de...

Proiectele de investiţii care nu vor putea fi terminate în următorul an nu vor mai primi bani prin PNRR
Prim plan luni, 18 august 2025, 06:54

Absolvenţii de liceu care au susţinut cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului află astăzi primele rezultate

Absolvenţii de liceu care au susţinut cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului află astăzi primele rezultate. Notele trebuie afişate până la...

Absolvenţii de liceu care au susţinut cea de-a doua sesiune a Bacalaureatului află astăzi primele rezultate