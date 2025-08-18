Suceava: Un bărbat a murit după ce a căzut într-o fântână

18 august 2025

Un bărbat în vârstă de 57 de ani a murit, luni, după ce a căzut într-o fântână din localitatea Mihoveni, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava.

Potrivit acestora, bărbatul a fost scos din fântână de pompieri şi a fost supus manevrelor de resuscitare, însă a fost declarat decesul acestuia.

‘Pompierii militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Suceava au fost solicitaţi să intervină în cursul dimineţii pentru extragerea unui bărbat căzut într-o fântână pe raza localităţii Mihoveni. La faţa locului s-au deplasat o autospecială pentru descarcerare, o autospecială de stingere dotată cu accesorii specifice şi o ambulanţă SMURD B2, cu sprijinul unui echipaj SAJ tip C cu medic. Cu ajutorul accesoriile specifice din dotarea autospecialelor, pompierii militari au extras din fântâna cu adâncimea de aproximativ 30 de metri, un bărbat în vârstă de 57 de ani, în stare de inconştienţă. Din nefericire, după aplicarea protocolului de resuscitare, medicul aflat la faţa locului a declarat decesul bărbatului’, au transmis oficialii ISU. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativa)