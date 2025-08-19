Spitalul Judeţean de Urgenţă „Mavromati” din Botoşani a fost dotat cu un angiograf de ultimă generaţie

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 19 august 2025, 07:17

Pacienţii din judeţul Botoşani vor beneficia în curând de servicii medicale din sfera cardiologiei intervenţionale.

Spitalul Judeţean a angajat un medic specializat care va lucra cu angiograful performant achiziţionat anul trecut, iar oamenii din zonă nu vor mai fi trimişi în alte judeţe sau la clinici private pentru această investigaţie imagistică extrem de importantă, care face diferenţa între viaţă şi moarte.

Vine cu detalii corespondenta RRA Gina Poenaru: Aparatul este vital pentru pacienţii cu afecţiuni cardiace, spune Alexandru Basarab, primul medic care va efectua cardiologie intervenţională la Spitalul Judeţean Botoşani. Acesta a ales să lucreze în Botoşani tocmai pentru că unitatea dispune de un astfel de aparat performant, pentru care medicul urmează o specializare de doi ani. Investigaţia imagistică va permite şi montarea stenturilor la spitalul judeţean.

Alexandru Basarab: În fiecare zi am avea nevoie de angiograma. Este extrem de necesar. Aproape în fiecare zi trimitem pacienţi la Iaşi, dar în fiecare zi internăm pacienţi cu sindromul coronarian acut sau pacienţii, vedem în ambulator pacienţi cu angină pectorală, cu dureri în piept, care ar necesita investigaţia asta.

Conducerea unităţii parcurge acum paşii necesare acreditării angiografului, după care acesta va deveni funcţional peste puţin timp.

Corneliu Prepeliţă, managerul unităţii medicale: Urmează să primim autorizările CNCAN şi în momentul ăla va fi funcţional. De altfel s-au făcut achiziţiile pentru toate materialele care sunt necesare acestor intervenţii şi în baza acelor contracte de colaborare se va folosi numai în ceea ce priveşte pacienţii cronici, nu va fi înfiinţată o linie de gardă neavând specialişti.

Până la încheierea unui contract cu Casa de Asigurări, care este un proces de durată, intervenţiile vor fi suportate din bugetul propriu al spitalului judeţean. Angiograful cu care a fost dotat Spitalul Judeţean „Mavromati” Botoşani a ajuns la începutul lunii decembrie 2024 şi a costat peste opt milioane de lei. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

