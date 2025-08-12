Ascultă Radio România Iași Live
Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat joi, 14 august, la consumatori de pe mai multe străzi din mun. Bârlad și loc. Perieni

12 august 2025

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz joi, 14 august, în intervalul 09:30 – 15:00, la consumatori de pe străzile  Slt. Erou Cristian Olaru, Slt. Erou Lucian Marian, Octav Băncilă, Tudor Arghezi, Lt. Major Martac, Serg. Major Ivașcu, Bariera Puiești, Cireșelor, Castanilor, N.Titulescu și loc. Perieni.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).

Regretăm disconfortul creat și le mulțumim clienților pentru înțelegerea și sprijinul acordat pentru desfășurarea acestor lucrări care au ca scop final îmbunătățirea serviciului de distribuție a gazelor naturale pentru consumatori.

