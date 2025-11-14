Ascultă Radio România Iași Live
Senator suspectat de furtul unui rucsac într-un hotel din Piatra Neamț

Publicat de Gabriela Rotaru, 14 noiembrie 2025, 19:40

Un senator din Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din cadrul Senatului României este protagonistul unei situații neobișnuite.

Acesta este acuzat că ar fi luat ghiozdanul unui elev în care se afla suma de peste 1.000 lei, bani strânși pentru organizarea unui banchet.

Bărbatul ar fi luat ghiozdanul, crezând că a fost uitat de un coleg de comisie, fără a anunța la recepția hotelului și, se pare, fără să verifice conținutul acestuia.

La data de 14 noiembrie a.c. Poliția municipiului Piatra-Neamț a fost sesizată, prin apel 112, cu privire la faptul că, a fost constată lipsa un rucsac, aflat în incinta unei unități de cazare din Piatra-Neamț. Polițiștii au verificat aspectele semnalate, rucsacul fiind identificat și predat persoanei în cauză. Documentele întocmite vor fi înaintate unității de parchet competente”, a declarat Ramona Ciofu, purtător de cuvânt I.P.J. Neamț.

Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din cadrul Senatului României a descins la Neamț pentru a soluționa două petiții, una privind activitatea Serviciului Județean de Ambulanță Neamț – terminată cu un apel la 112 din partea S.A.J. Neamț și alta, privind activitatea fabricii de la Tașca. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO radioiasi.ro)

 

