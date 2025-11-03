Rămăşiţele lui Grigore Alexandru Ghica vor fi aduse din Franţa şi reînhumate la Iaşi pe 13 noiembrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2025, 12:16

Rămăşiţele pământeşti ale ultimului domnitor al Principatului Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, vor fi readuse în ţară, din Franța, şi reînhumate lângă Palatul Culturii din Iași, pe 13 noiembrie.

Va avea loc o procesiune oficială, cu onoruri militare, după cum relatează redactorul nostru, Constantin Mihai: A fost primul domnitor de după Revoluția de la 1848, a sprijinit și a inițiat partida pro-unionistă. Din păcate, în 1953, în urma intrării în Principiatele Române a trupelor țariste, atât el cât și omologul său de la București, Barbu Știrbei, au fost obligați să părăsească tronurile. Grigore Alexandru Ghica revine la conducere un an mai târziu, în 1854. În scurta sa domnie, premergătoare, Unirii a inițiat și a introdus reforme politice profunde. Prin lege, reglementează și organizează primul corp de jandarmi din principate. În dealul Copoului, construiește prima cazarmă pentru poliție. Reglementează muncile agricole, elimină dijma, introduce prima lege a eliberării țiganilor. În domeniul învățământului, construiește 63 de școli în Moldova și structurează învățământul pe 3 paliere, primar, gimnazial și liceal. Pune bazele viitoare facultăți de construcții, înființând prima școală de ingineri de drumuri. De asemenea, pune bazele viitoare Universități de Medicină, înființează Școala de chirurgie și Școala de moașe. Și cel mai mare merit, înființează primele facultăți din Principate, cea de Drept și cea de Filozofie, facultăți care vor stă la baza viitoarei universități din Iași. În februarie 1856, introduce legea libertății presei și dezvoltă telegraful. Din păcate, în acele vremuri extrem de tulburi, partida antiunionistă propagă elemente denigratoare la adresa sa, care îi vor determina ulterior o gravă cădere psihică, moare în Franța.

La Iaşi, mai sunt înmormântaţi şi alţi domnitori care au fost personalităţi istorice importante precum Dimitrie Cantemir, Vasile Lupu şi Alexandru Ioan Cuza. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO ro.wikipedia.org)