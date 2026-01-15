Ascultă Radio România Iași Live
Protest spontan al fermierilor din județele Moldovei. Traficul rutier în zona Hanul Ancuței, perturbat
15 ianuarie 2026, 18:53

Un protest spontan al fermierilor din județele Iași, Suceava și Neamț are loc, la această oră, în zona Cristești – Hanul Ancuței, unde zeci de tractoare și autocamioane circulă cu viteză minima, îngreunând serios traficul rutier.

Echipaje ale Poliției Rutiere sunt prezente la fața locului.

Nemulțumirile fermierilor sunt legate de prețurile considerate exagerate la input-uri și periculos de reduse la produsele agricole.

Ei denunță, de asemenea, taxele mari, precum și lipsa de predictibilitate a subvențiilor.

Protestatarii mai reclamă noile măsuri fiscale intrate în vigoare la începutul acestui an.

Fermierii avertizează că tot mai multe exploatații agricole riscă să intre în colaps financiar și spun că, dacă nu vor găsi înțelegere din partea autorităților, protestele ar putea continua.

Dragoș Andrieș, fermier din județul Iași:

(Radio Iași/Petronela Cotea Mihai)

