Prima pagină » Știri » Prim plan » Prognoza meteo de Revelion și Anul Nou în județele Moldovei

Publicat de Andreea Drilea, 31 decembrie 2025, 10:22


Prognoza meteo de Revelion și Anul Nou în județele Moldovei.

Astăzi, 31 decembrie 2025, valorile termice din regiunea oldovei vor fi comparabile cu cele din ziua precedentă.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în jumătatea de nord a Moldovei și zona de munte, unde trecător va ninge slab.

Vântul va avea intensificări locale, iar la munte ninsoarea va fi viscolită și vizibilitatea scăzută.

Temperaturile maxime se vor situa între minus 3 și plus două grade. 

La noapte, vremea în Moldova va fi rece, izolat geroasă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în nord-estul a Moldovei și zona montană, unde trecător va ninge slab.

Vântul va sufla slab la moderat. La munte vor fi intensificări de 60…85 kilometri la oră, iar la altitudini de peste 1700 de metri, rafalele vor atinge 90…100 kilometri la oră, ninsoarea va fi viscolită, iar vizibilitatea se va menține scăzută.

Temperaturile minime se vor situa între minus 10 și minus 5 grade. 

În primele zile din an, vremea va intra întru-un proces de încălzire.

Cerul va fi temporar noros și mai ales sâmbătă, 3 ianuarie 2026, pe arii restrânse vor fi precipitații mixte și condiții de polei, iar la munte va ninge slab.

Vântul va avea intensificări cu viteze în general de 50…60 kilometri la oră, iar la munte, rafalele vor fi de 90…120 kilometri la oră, și zăpada va fi trecător spulberată.

Noaptea, pe arii restrânse se va forma ghețuș.

Temperaturile maxime se vor situa între minus unu și plus două grade pe parcursul zilei de joi, 1 ianuarie 2026, apoi înte 4 și 10 grade, iar cele minime se vor încadra între minus 7 și plus 3 grade. 

Radio Iași/Serviciul Regional de Prognoză a Vremii Bacău/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

