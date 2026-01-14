Ascultă Radio România Iași Live
Procuror din Iaşi, condamnat la 8 ani de închisoare pentru violarea unei minore

14 ianuarie 2026, 15:24

Constantin Daniel Bosînceanu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, judeţul Iaşi, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bacău la opt ani de închisoare pentru viol, într-un dosar în care este acuzat că a constrâns o minoră, prin violenţă fizică şi ameninţarea cu moartea, să întreţină în mod repetat raporturi sexuale cu el.

Decizia instanţei nu este definitivă.

‘Condamnă pe inculpatul Bosînceanu Constantin Daniel la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de viol în formă continuată. În baza art. 67, alin.1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66, alin.1, lit. a), b) Cod Penal (respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat). În temeiul art. 66, alin. 1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a), b) Cod Penal (respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat). Respinge acţiunea civilă promovată de persoana vătămată. (…) Dispune recoltarea de la inculpatul Bosînceanu Constantin Daniel a probelor biologice în vederea stocării acestora în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare’, se arată în sentinţă.

Iniţial, acest dosar a fost clasat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, ancheta fiind redeschisă după ce procurorul general Alex Florenţa a infirmat soluţia de clasare, la data de 30 august 2023.

‘În perioada septembrie 2015 – iunie 2017, inculpatul a constrâns persoana vătămată prin violenţă fizică, constând în ţinerea, imobilizarea şi dezbrăcarea forţată, precum şi prin ameninţarea cu moartea, să întreţină raporturi sexuale într-un apartament din municipiul Iaşi. De asemenea, prin ameninţare, inculpatul a determinat persoana vătămată să întreţină raporturi sexuale pe bancheta din spate a autoturismului, pe care l-a condus în
locuri izolate din oraş. Din probele administrate, a reieşit că raporturile sexuale la care a fost constrânsă persoana vătămată au avut frecvenţa de unul sau două pe săptămână, de regulă în interiorul apartamentului şi, de două ori, pe bancheta din spate a autoturismului, sub ameninţarea permanentă că ceea ce i se întâmpla victimei era: ‘secretul lor ce trebuie să-l păstreze până în mormânt şi dacă îl va divulga, va ajunge în mormânt în locul secretului”, transmitea Parchetul General într-un comunicat de presă.

În rechizitoriu s-a reţinut că procurorul a acţionat cu intenţie directă, prevăzând şi dorind producerea urmărilor, constând în lezarea libertăţii şi inviolabilităţii sexuale a victimei şi cunoştea că, în perioada infracţiunii comise împotriva ei, persoana vătămată a avut vârsta cuprinsă între 15 ani şi 17 ani.

(AGERPRES/FOTO radioiasi.ro)

