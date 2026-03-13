Primăvara Dermatologică Ieșeană revine la Iași cu ediția a XV-a

Publicat de Andreea Drilea, 13 martie 2026, 10:46 / actualizat: 13 martie 2026, 12:04





Iașul își pune, din nou, halatul alb „de capitală” a unui domeniu medical în care inovația se măsoară direct în șanse mai bune pentru pacienți.

Între 16 și 21 martie 2026, orașul va găzdui cea de-a XV-a ediție a Primăverii Dermatologice Ieșene (PDI), cea mai mare conferință de dermatologie interdisciplinară cu participare internațională, eveniment construit ca o scenă de dialog între generații: medici specialiști, cadre didactice universitare de la UMF „Grigore T. Popa” Iași și de la universitățile partenere din țară, studenți, rezidenți, asistenți medicali și farmaciști.

Ediția din acest an vine și cu o premieră, PDI primind recent acreditarea europeană din partea EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS – EUROPEAN ACCREDITATION COUNCIL ON CME. „După 15 ani de muncă susținută, de curaj și de perseverență a venit și recunoașterea valorii științifice și a elitismului promovat de către PDI: recunoașterea și acreditarea europeană! Mulțumesc fiecărui speaker, participant și partener al PDI pentru această mare realizare pe care am construit-o împreună! Dincolo de etichetă și tradiție, miza PDI rămâne una foarte concretă: acces rapid la informații științifice, protocoale și direcții noi de tratament într-un domeniu în care ghidurile se schimbă, terapiile se rafinează, iar pacientul vine tot mai des cu întrebări la care medicul trebuie să răspundă cu dovezi științifice, nu cu improvizații”, a spus prof. univ. dr. Daciana Elena Brănișteanu, de la UMF „Grigore T. Popa”, fondator și președinte al PDI, Cetățean de onoare al Iașului și coordonatorul Secției de Dermato-Venerologie din cadrul Spitalului Căi Ferate Iași.

Organizatorii anunță un format dens, cu peste 100 de cursuri, workshopuri în dermatologie și simpozioane cu un accent puternic pe interdisciplinaritatea în dermatologie.

De la New York la Iași. Un celebru dermatolog de la Spitalul Mount Sinai revine în orașul natal

Pentru comunitatea medicală din România, unul dintre punctele forte anunțate este prezența Prof. univ. dr. Emma Guttman‑Yassky, de la Universitatea Rockfeller, profesor și „system chair” la Icahn School of Medicine at Mount Sinai, director al Laboratory for Inflammatory Skin Diseases, cu focus major pe dermatita atopică/eczemă și alopecia areata. Este prima femeie care a condus un departament de dermatologie din New York. „Sunt atât de entuziasmată să fiu lector la PDI la Iași, orașul meu natal. Sunt invitată să vorbesc în atât de multe locuri și, din păcate, a trebuit să refuz majoritatea solicitărilor, dar aceasta va fi o călătorie cu o semnificație atât de mare pentru mine deoarece mă voi duce într-un loc care are atât de multe amintiri din copilărie”, a fost mesajul transmis public de către Prof. univ. dr. Emma Guttman‑Yassky.

Un alt nume anunțat este cel al Prof. univ. dr. James G. Krueger, care conduce Laboratory for Investigative Dermatology la The Rockefeller University, cu cercetare „bench-to-bedside” pe inflamația cutanată. Este un titan al dezvoltării tratamentelor privind psoriazisul și hidradenita supurativă prin designul și derularea studiilor clinice pivotale.

Premieră cu greutate europeană. Președinta EADV vine la Iași

Ediția 2026 vine cu un mesaj simbolic: Iașul nu mai e doar gazdă, ci nod de rețea. În premieră, este anunțată participarea Prof. univ. dr. Branka Marinović,

președinta aleasă a European Academy of Dermatology and Venereology (EADV), una dintre cele mai mari comunități profesionale europene din domeniu. Profesor la University of Zagreb School of Medicine, prof. Marinović conduce Departamentul de Dermatologie și Venerologie din cadrul University Hospital Centre Zagreb. Activitatea sa științifică se leagă de aria bolilor autoimune cutanate, cu accent pe dermatozele buloase autoimune, un domeniu în care contribuțiile clinice și de consens contează direct în calitatea îngrijirii.

Domnia sa are o activitate științifică extinsă, cu peste 100 de articole și zeci de capitole de carte. Dimensiunea instituțională a acestui profil se vede și în rolurile asumate: înainte de actualul mandat, Prof. Marinović a fost Secretary General al EADV (2017–2021), iar în plan editorial este Editor-in-Chief al Acta Dermatovenerologica Croatica.

Prezența Președintei EADV la Iași este un prilej de conversație aplicată despre standarde, educație medicală continuă, colaborare europeană și despre felul în care dermatologia își consolidează, prin rigoare, impactul în sănătatea publică.

EADV este astăzi o comunitate profesională cu peste 13.000 de membri și o rețea activă de peste 17.000 de profesioniști la nivel global, iar congresul său anual a reunit peste 20.000 de participanți în 2025, potrivit datelor comunicate de organizație, un barometru al temelor, ghidurilor și direcțiilor care ajung, apoi, în practica de zi cu zi.

Lectori din peste zece țări și școala ieșeană în prim-plan

Organizatorii anunță o participare internațională extinsă, cu lectori și invitați din Statele Unite ale Americii, Canada, Italia, Franța, Germania, Grecia, Austria, Republica Moldova, Iran și Elveția. Pe lista lectorilor apar și nume deja familiare circuitului PDI, precum Prof. univ. dr. Torello Lotti (președinte al World Health Academy – Dermatology și rector al Prisca Sapientia Institute din Elveția), Prof. univ. dr. Niazi Khusrow (Universitatea Emory din Atlanta, SUA), Prof. univ. dr. Martin Röcken de la Universitatea din Tübingen (Germania), Prof. univ. dr. Celeste Lebe (Paris) etc.

În linia pe care PDI o revendică de 15 ani, la intersecția dintre clinic, alergologie, chirurgie, pediatrie și zona dermato-cosmetică, organizatorii anunță teme „de frontieră” și un format în care întrebările participanților contează la fel de mult ca și prelegerile lectorilor. „Dialogul deschis creează un mediu dinamic în beneficiul pacienților”, transmite prof. univ. dr. Daciana Elena Brănișteanu.

Evenimentul este organizat de Asociația Dermatologilor din Moldova, sub egida Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa”, în parteneriat cu Spitalul Clinic CF Iași, Societatea de Medici și Naturaliști, Colegiul Medicilor și Colegiul Farmaciștilor, partener principal fiind Primăria Iași.

Vă așteptăm cu drag alături de Primăvara Dermatologică Ieșeană!