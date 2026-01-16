Premierul Ilie Bolojan se va deplasa astăzi în județele Botoşani și Iași, pentru a discuta cu primarii

Publicat de Gabriela Rotaru, 16 ianuarie 2026, 06:59

Premierul Ilie Bolojan se va deplasa vineri la Iaşi şi Botoşani, pentru a discuta cu primarii din cele două judeţe pe teme ce ţin de administraţia publică locală.

Potrivit Biroului de presă al Guvernului, la întâlniri vor participa şi reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a pus marţi seara în transparenţă decizională proiectul de lege privind măsurile administrative pentru creşterea capacităţii financiare şi eficientizarea activităţii administraţiei publice centrale şi locale.

Actul normativ prevede eficientizarea administraţiei publice locale şi centrale, echitate socială în colectarea taxelor şi a impozitelor şi o disciplină financiară mai bună. În anul 2026, în mod temporar, autorităţile locale pot aproba diminuarea cheltuielilor de personal proporţional cu cheltuielile aferente numărului de posturi ocupate ce ar trebui desfiinţate.

Guvernul ar urma să-şi angajeze răspunderea pe acest proiect. (Agerpres/ FOTO arhivă)