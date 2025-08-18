Peste 500 de motive să zâmbească: campanie de sprijin pentru copiii din județele Botoșani, Iași și Neamț

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 august 2025, 12:53

Peste 500 de copii din județele Botoșani, Iași și Neamț vor primi ghiozdane complet echipate pentru școală, în baza unei campanii derulate de Arhiepiscopia Iașilor.

Acțiunea se intitulează „+500 de motive să zâmbească” și este coordonată de Departamentul Minorități, din cadrul Sectorului de Misiune, Statistică și Prognoză Pastorală.

Într-o declarație pentru Radio Iași, Dan Zăhărescu, referent al departamentului, a precizat că persoanele interesate pot dona bani sau pot aduce un rucsac gata echipat direct la sediu.

Dan Zăhărescu: În cadrul departamentului nostru organizăm o colectă pentru achiziționarea unui număr de peste 500 de rechizite școlare pentru tineri beneficiari ai activităților noastre. Voluntarii departamentulului Minorități au fost în multe comunități, din județele Botoșani, Iași și Neamț, s-au împrietenit cu tinerii, au discutat. Au avut ateliere de lucru, au împărțit păreri și gânduri comune, astfel că ne propunem să ajungem la o mică parte dintre aceștia cu un gând bun, iar pentru aceasta avem nevoie de ajutorul dumneavoastră a celor cu inimă deschisă. Și bineînțeles puteți accesa platforma de donații găzduită de site-ul departamentului nostru.

(Radio Iași/ Raluca Cebere/ FOTO Arhiepiscopia Iașilor)