Peste 3.000 de lucrători de la Combinatul Liberty Galaţi, în şomaj tehnic

Peste trei mii de lucrători de la Combinatul Liberty Galaţi sunt în şomaj tehnic, cu salarii restante de luni de zile, iar un coleg a intrat în greva foamei pentru a fi auzit, transmite Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa, într-o postare de astăzi pe Facebook.

Este o criză socială care afectează mii de familii, iar în acest timp anchetele arată că în ultimii ani conducerea combinatului ar fi fost implicată în fapte de delapidare şi evaziune fiscală cu pierderi de sute de milioane de euro pentru companie şi pentru bugetul public.

Ceea ce se întâmplă la Galaţi nu este o excepţie, continua Cartel Alfa. Este vorba despre un simptom al unui sistem în care abuzurile sunt tolerate.

În timp ce muncitorii sunt chemaţi la răbdare şi înţelegere, aflăm despre împrumuturi fictive, achiziţii inexistente şi bani scoşi din combinat.

Liberty Galaţi este cel mai mare producător integrat de oţel din România, cu o capacitate de producţie actuală de 2 milioane de tone pe an.

În luna noiembrie, mai multe percheziţii au fost făcute la combinat şi la locuinţele unor persoane din conducere, într-un dosar de delapidare cu consecinţe deosebit de grave şi evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro.

(RADOR/FOTO arhiva Agerpres)